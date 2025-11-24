 / PRIMA PAGINA 4

Calcio, Albingaunia. Dopo un mese torna il sorriso al Riva, Altarese superata 3-0

E' terminata dopo poco più di un mese l'astinenza di vittorie da parte dell'Albingaunia.

Ieri pomeriggio i bianconeri sono riusciti ad avere la meglio sull'Altarese, con un risultato anche rotondo: 3-0.

Ad aprire le marcature ci ha pensato Nida al 18', seguido dalla doppietta realizzata da Gibertini tra il 45' e il 57' minuto.

Una prestazione ben accolta dal direttore generale bianconero Emanuele Feroleto: "Nonostante le assenze abbiamo disputato una bella prova, senza mai soffrire. Bene anche l'atteggiamento e il gioco, entrambi promossi".

ALBINGAUNIA - ALTARESE 3-0

Marcatori: 18’ Nida, 45’ E 57' Gibertini. 

Albingaunia: Massabò (80’ Pulerà), Savona, Fazio, Buttu (70’ Pollio), Masha, Plando, Gibertini (83’ Alessi), Marquez (75’ Giraldi), Ciravegna, Giordano, Nida (65’ Esposito A.). 

Allenatore: Poggi. 
 

Altarese: Provato, Salani, Zaccariello (70’ Samba), Crovella (70’ Borkovic), Domeniconi (55’ Sow), Puglia, Agate, Ndiaye (55’ Briano M.), Gagliardi, Quinonez, Robaldo. 

Allenatore: Ponte. 


Arbitro: Gabriele Semeria di Imperia.

Redazione

