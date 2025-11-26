Nuovo direttivo per la Polisportiva San Nazario: ecco il team del presidente Cipollone

La Polisportiva San Nazario si rinnova con l’elezione del nuovo Consiglio direttivo, avvenuta durante lo scorso fine settimana, che risulta così composto: Presidente Andrea Cipollone, Vicepresidente Giorgio Baglietto, Tesoriere Biancamaria Carattino, Segretario Francesco Olezza, consiglieri Marilena Baglietto, Emanuele Bruzzone, Lina Lai, Armando Musmeci, Sara Tama.

Il commento del Presidente Cipollone: “La Poli si rinnova con una bella squadra in cui si uniscono la continuità e l'esperienza - garantite da dirigenti ormai"storici" - e nuove, giovani presenze, che sapranno portare dinamismo e competenza.

La Polisportiva, all'indomani del suo cinquantesimo compleanno, inizia con entusiasmo una nuova fase della sua storia”

