Calcio. Celle Varazze a due facce per Ciancio: "Nel primo tempo c'era paura di subire gol. Questa rosa deve mettere in difficoltà il mister" (VIDEO)

Le scorie mentali delle ultime partite si sono fatte sentire tra le fila del Celle Varazze durante i primi 45 minuti contro l'Asti.

Capitan Simone Ciancio lo ha ammesso serenamente nel post gara, sottolineando come il timore di passare in svantaggio abbia condizionato la prestazione biancoblu durante la prima frazione.

Nella ripresa le civette hanno saputo cambiare ritmo con le marcature di Bortoletti e Firman. Ora, secondo l'esperto difensore centrale, sta all'intera rosa mettere in difficoltà mister Pisano, ampliando il più possibile il parco delle scelte di formazione.