Calciomercato. La Carcarese non si accontenta nonostante il primo posto, colpo Prato per la difesa: "Qui per puntare in alto"

L'annuncio biancorosso:

Innesto di qualità ed esperienza per la Carcarese, che rinforza la difesa con l’arrivo di Fabio Prato.

Classe 1997, Prato ha quasi sempre giocato in categorie superiori: in Eccellenza con la Cairese (in gialloblù ha anche vinto il campionato di Promozione) e la Biellese, in serie D questa stagione con il Fossano, dopo la vittoria lo scorso anno dei playoff nazionali di Eccellenza.

“Sono molto felice di tornare in Valbormida – dichiara Prato – dove ritrovo vecchi compagni e amici. Affrontare la serie D e nello stesso tempo avere un lavoro è molto impegnativo, per questo ho deciso di lasciare Fossano. Con il ds Gandolfo c’erano stati contatti nelle stagioni precedenti e la Carcarese mi ha sempre dimostrato grande stima.. A Carcare c’è un progetto ambizioso e questo mi piace molto perchè cerco sempre di puntare in alto”.

Commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “A metà novembre quando ci siamo incontrati con mister Battistel e il suo staff, visto il rendimento della squadra e la fiducia che abbiamo in questo gruppo di uomini e calciatori, avevamo deciso di non compiere operazioni di rilievo nel mercato invernale a meno che non si fosse presentata un’occasione irrinunciabile. Sicuramente sapere che un giocatore del calibro di Prato si sarebbe svincolato da Fossano è rappresentata una situazione da cogliere per una società che prova sempre ad avere in rosa i migliori giocatori valbormidesi. Siamo felici di aver preso un ottimo ragazzo ed un giocatore così importante sia per questa stagione che per il futuro. A lui il benvenuto in biancorosso da parte di tutta la società”.