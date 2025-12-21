Calcio, Eccellenza. La San Francesco Loano chiude male, il Golfo Paradiso vince con un rigore in avvio

S.F. LOANO - GOLFO PARADISO 0-1 (Corsini 4' rig.)

51' finisce qua

49' ci prova Valentino, centrale ma Ragher respinge

48' Toscano nel Golfo, esce Ivaldi

45' cinque di recupero. Continua la spinta della S.F. Loano, fioccano i palloni in area

42' ammonito Alberto ed espulso Burastero, l'assistente ha segnalato una palla calciata verso la panchina da parte del dirigente rossoblu

40' preme la S.F. Loano alla ricerca del pari, ha messo le barricate il Golfo a difesa del risultato, poco fa doppia ribattuta in area

37' Auteri vicino al pari, tiro dal limite, palla che scende ma fuori dalla porta, ammonito poi mister Bianco

35' cambia ancora il Golfo: esce Ferrante e dentro Viacava

31' punizione di Bonifazio ribattuta da Ragher in corner. Dalla bandierina, respinta e poi Cauteruccio mette in mezzo, palla bassa, sul secondo palo non ci arriva Alberto

29' entra Castellini, lascia il campo Costa

28' giallo per Zanetti, è il secondo: rosso e Golfo in dieci!

26' esce Di Lorenzo, dentro Lingua

25' prova in acrobazia Carastro, manca la potenza, blocca Ragher

21' guizzo di Cauteruccio, palla rimpallata e poi subito con il collo del piede il tiro che non trova la porta

18' gran botta di Valentino dopo una punizione ribattuta, palla fin troppo colpita bene, Ragher in due tempi blocca la rasoiata. Qualche protesta qualche minuto prima da parte della S.F. Loano per un rigore non concesso, con dinamica simile a quello assegnato per il Golfo

16' ammonito pure Di Lorenzo

14' giallo per Rovegno

13' ammonito Burastero, qualche parola di troppo da parte del dirigente rossoblu

9' doppio cambio Loano: Bonifazio al posto di Agate e Youssoufa per Hovsepian. Poco prima trama loanese con Di Lorenzo al tiro, conclusione che non trova lo specchio

16:00 ripartiti

Nella S.F. Loano entra Valentino ed esce Rimondo

SECONDO TEMPO

47' si chiude la prima frazione

45' due di recupero

44' punizione ghiotta dal limite per la S.F. Loano, la batte Rimondo ma non trova la porta

42' tanti contatti in campo, gara maschia

39' 4-3-3 invece per il Golfo, Ferrante riferimento centrale e Portaccio e Costa i due esterni, tra l'altro scambiati nei minuti precedenti, con il primo andato a sinistra

39' ammonito Ferrante per proteste

34' giallo per Cauteruccio

31' duro contatto su Halaj, non viene ravvisato nulla da Miraglia che ferma poi poco dopo il gioco

30' pare un 4-3-1-2 quello di Brignoli, Auteri alle spalle di Halaj e Carastro

25' ammonito Zanetti

24' prova a scuotersi la S.F. Loano, tiro lontano dallo specchio di Rimondo

18' ammonito Ndiaye

12' dentro Costa, non dovrebbe cambiare nulla tatticamente

11' non ce la fa a proseguire Corsini, si ferma il capitano ospite durante uno stacco

9' palla tagliata di Corsini, sul secondo palo non arriva Portaccio, si rammarica Bianco

4' TRASFORMA CORSINI! Ha accusato un dolore subito dopo il n.10 biancoceleste, all'altezza dell'addome, ma rientra in campo dopo un minuto

4' Rimondo in ritardo su Corsini appena in area, subito rigore per il Golfo Paradiso! Qualche timida protesta dei rossoblu, contatto dubbio secondo i savonesi

15:01 partiti

PRIMO TEMPO

Si chiude l'anno, ma si spera di farlo con una vittoria in casa S.F. Loano, c'è bisogno di ottenere tre punti per risalire la china e ripartire a gennaio con piu fiducia. Quattro sconfitte consecutive e ultimo posto attuale per il gruppo di Brignoli, che oggi si confronterà con il Golfo Paradiso, avversario indisioso ma a portata dei savonesi.

Formazioni

S.F. LOANO: Scalvini, Cauteruccio, Agate, Rimondo, Alberto Zaccaria, Balla, Hovsepian, Di Lorenzo, Halaj, Auteri, Carastro

A disposizione: Marinoni, Youssoufa, Rizzonato, De Matteis, Valentino, Lingua, Bonifazio, Parodi

Allenatore: Burastero (Brignoli squalificato)

GOLFO PARADISO: Ragher, Zanetti, Rovegno, De Paoli, Federici, Di Lisi, Portaccio, Ivaldi, Ferrante, Corsini, Ndiaye

A disposizione: Bisso, Castellini, Termini, Costa, Giannetti, Viacava, Toscano, Marrale

Allenatore: Bianco

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)

Assistenti: Filippo Morbelli (Albenga) - Andrea Dellerba (Imperia)