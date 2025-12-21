Calcio, Eccellenza. La San Francesco Loano chiude male, il Golfo Paradiso vince con un rigore in avvio

S.F. LOANO - GOLFO PARADISO 0-1 (Corsini 4' rig.)
51' finisce qua
49' ci prova Valentino, centrale ma Ragher respinge
48' Toscano nel Golfo, esce Ivaldi
45' cinque di recupero. Continua la spinta della S.F. Loano, fioccano i palloni in area
42' ammonito Alberto ed espulso Burastero, l'assistente ha segnalato una palla calciata verso la panchina da parte del dirigente rossoblu
40' preme la S.F. Loano alla ricerca del pari, ha messo le barricate il Golfo a difesa del risultato, poco fa doppia ribattuta in area
37' Auteri vicino al pari, tiro dal limite, palla che scende ma fuori dalla porta, ammonito poi mister Bianco
35' cambia ancora il Golfo: esce Ferrante e dentro Viacava
31' punizione di Bonifazio ribattuta da Ragher in corner. Dalla bandierina, respinta e poi Cauteruccio mette in mezzo, palla bassa, sul secondo palo non ci arriva Alberto
29' entra Castellini, lascia il campo Costa
28' giallo per Zanetti, è il secondo: rosso e Golfo in dieci!
26' esce Di Lorenzo, dentro Lingua
25' prova in acrobazia Carastro, manca la potenza, blocca Ragher
21' guizzo di Cauteruccio, palla rimpallata e poi subito con il collo del piede il tiro che non trova la porta
18' gran botta di Valentino dopo una punizione ribattuta, palla fin troppo colpita bene, Ragher in due tempi blocca la rasoiata. Qualche protesta qualche minuto prima da parte della S.F. Loano per un rigore non concesso, con dinamica simile a quello assegnato per il Golfo
16' ammonito pure Di Lorenzo
14' giallo per Rovegno
13' ammonito Burastero, qualche parola di troppo da parte del dirigente rossoblu
9' doppio cambio Loano: Bonifazio al posto di Agate e Youssoufa per Hovsepian. Poco prima trama loanese con Di Lorenzo al tiro, conclusione che non trova lo specchio
16:00 ripartiti
Nella S.F. Loano entra Valentino ed esce Rimondo
SECONDO TEMPO
47' si chiude la prima frazione
45' due di recupero
44' punizione ghiotta dal limite per la S.F. Loano, la batte Rimondo ma non trova la porta
42' tanti contatti in campo, gara maschia
39' 4-3-3 invece per il Golfo, Ferrante riferimento centrale e Portaccio e Costa i due esterni, tra l'altro scambiati nei minuti precedenti, con il primo andato a sinistra
39' ammonito Ferrante per proteste
34' giallo per Cauteruccio
31' duro contatto su Halaj, non viene ravvisato nulla da Miraglia che ferma poi poco dopo il gioco
30' pare un 4-3-1-2 quello di Brignoli, Auteri alle spalle di Halaj e Carastro
25' ammonito Zanetti
24' prova a scuotersi la S.F. Loano, tiro lontano dallo specchio di Rimondo
18' ammonito Ndiaye
12' dentro Costa, non dovrebbe cambiare nulla tatticamente
11' non ce la fa a proseguire Corsini, si ferma il capitano ospite durante uno stacco
9' palla tagliata di Corsini, sul secondo palo non arriva Portaccio, si rammarica Bianco
4' TRASFORMA CORSINI! Ha accusato un dolore subito dopo il n.10 biancoceleste, all'altezza dell'addome, ma rientra in campo dopo un minuto
4' Rimondo in ritardo su Corsini appena in area, subito rigore per il Golfo Paradiso! Qualche timida protesta dei rossoblu, contatto dubbio secondo i savonesi
15:01 partiti
PRIMO TEMPO
Si chiude l'anno, ma si spera di farlo con una vittoria in casa S.F. Loano, c'è bisogno di ottenere tre punti per risalire la china e ripartire a gennaio con piu fiducia. Quattro sconfitte consecutive e ultimo posto attuale per il gruppo di Brignoli, che oggi si confronterà con il Golfo Paradiso, avversario indisioso ma a portata dei savonesi.
Formazioni
S.F. LOANO: Scalvini, Cauteruccio, Agate, Rimondo, Alberto Zaccaria, Balla, Hovsepian, Di Lorenzo, Halaj, Auteri, Carastro
A disposizione: Marinoni, Youssoufa, Rizzonato, De Matteis, Valentino, Lingua, Bonifazio, Parodi
Allenatore: Burastero (Brignoli squalificato)
GOLFO PARADISO: Ragher, Zanetti, Rovegno, De Paoli, Federici, Di Lisi, Portaccio, Ivaldi, Ferrante, Corsini, Ndiaye
A disposizione: Bisso, Castellini, Termini, Costa, Giannetti, Viacava, Toscano, Marrale
Allenatore: Bianco
Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
Assistenti: Filippo Morbelli (Albenga) - Andrea Dellerba (Imperia)