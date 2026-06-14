Calciomercato | La passione di Marco Carparelli resta intatta: "A 50 anni cerco una squadra che torni a farmi sentire bambino"

La retrocessione della San Filippo Neri ha rappresentato l'epilogo più amaro possibile, ma la voglia di continuare non è minimamente venuta meno. Anzi, Marco Carparelli guarda già avanti.

L'ex attaccante del Genoa ha affidato ai propri canali social un lungo messaggio intriso di passione e amore per il calcio, confermando la volontà di proseguire la propria avventura sul rettangolo verde anche a 50 anni.

"Quarantacinque anni passati a calcare i campi: dai palcoscenici più grandi ai campetti di paese, tra la ghiaia, le pozzanghere e quei guardalinee un po' goliardici... perché il mio amore per il calcio non muore mai", ha scritto il bomber.

Parole che raccontano un legame indissolubile con il pallone, alimentato dalla stessa emozione che lo accompagna fin dall'infanzia: "È la stessa passione che mi travolge fin da bambino, quell'attesa lunga un'intera settimana che mi porta dritto alla domenica. Quell'inspiegabile emozione dell'allacciarsi gli scarpini e ripulirli sempre, con cura, come se fosse il primo giorno".

Un sentimento che continua a tradursi anche in numeri importanti. Carparelli non è infatti lontano dal traguardo dei 500 gol in carriera e non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi: "Oggi, a 50 anni e con un traguardo di 475 reti realizzate, il mio cammino prosegue. Finché riuscirò a garantire prestazioni in doppia cifra, continuerò a dare il mio contributo sul rettangolo verde".

Un messaggio che suona come una vera e propria apertura per una nuova esperienza. L'attaccante ha infatti annunciato di essere pronto a ripartire, lasciando intendere quali saranno le motivazioni alla base della sua prossima scelta.

"Mi dichiaro pronto per una nuova stagione sportiva. La mia scelta ricadrà su una realtà capace di farmi sentire ancora quel bambino a cui brillano gli occhi inseguendo il pallone. Proprio come allora, quando inseguivo il sogno di diventare un calciatore".