Calcio | Lascaris - Fezzanese vale la Serie D e un buon numero di ripescaggi. I liguri ripartono dal 3-1 dell'andata

La stagione del calcio dilettantistico si chiuderà oggi pomeriggio, ma gli ultimi 90 minuti stagionali potrebbero avere effetti decisivi anche sulla prossima annata.
Come noto, dall'esito della sfida tra Lascaris e Fezzanese potrebbe prendere forma una lunga serie di ripescaggi a cascata, destinata a coinvolgere diversi campionati - in caso di promozione degli spezzini - fino alla Seconda Categoria.
Per la formazione di mister Ponte, reduce da un campionato vissuto sulle montagne russe, ci sarà tra poche ore la possibilità di coronare il percorso nel migliore dei modi. I verdi ripartiranno dal prezioso 3-1 ottenuto una settimana fa al Ferdeghini: ai liguri basterà infatti perdere anche con una sola rete di scarto per conquistare l'immediato ritorno in Serie D.
L'incontro andrà in scena al "Soffietti" di Pianezza sotto la direzione del signor Lelli della sezione di Cesena.
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