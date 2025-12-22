Calcio. L'Albingaunia passa 2-1 a Cisano, Greco e Nida ribaltano il gol di Vignola

Chiudere il 2025 con il sorriso e potenzialmente con vista sul secondo posto in graduatoria, non era così scontato per l'Albingaunia dopo il terremoto che ha coinvolto la sponda calcistica bianconera durante l'estate.

Pur non senza difficoltà gli ingauni hanno saputo creare subito le giuste alchimie dalle parti del Riva, aumentando intesa e potenziale gara dopo gara.

Il sigillo dicembrino è arrivato ieri pomeriggio al Raimondo di Cisano, con la vittoria per due reti a una in casa dei biancoblu.

Al vantaggio di Vignola hanno risposto Greco dopo pochi minuti, e Nida a metà ripresa.

In campo si sono visti anche i neoacquisti Cassata (titolare) e Molina, subentrato in corso d'opera.



CISANO - ALBINGAUNIA 1-2

Marcatori: 7’ Vignola, 21’ Greco, 69’ Nida.



Cisano: Vinci, Enrico, Gerini, Gagliano , Piotto, Badano, Ardissone, Gattuso, Loberto, Vignola, Setti.

All.: Porcella.



Albingaunia: Massabò, Savona, Gerosa, Buttu, Greco, Plando, Gibertini, Marquez, Cassata, Ciravegna, Giordano.

Allenatore: Poggi.



Arbitro: Giacchino di Savona.