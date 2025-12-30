Pisa: fiducia a Gilardino e strada aperta a Maupay

Il Pisa oggi non è di sicuro in pole se guardi le quote calcio sulla salvezza. È al 19esimo posto con 11 punti in 16 giornate, una sola vittoria e 12 gol fatti contro 22 subiti. Eppure, il club ha scelto di non stravolgere la panchina, ha deciso che Alberto Gilardino rimane al suo posto. A quanto pare, il Pisa ha scelto di cambiare rotta intervenendo sul mercato di gennaio e, per ora, in cima alla lista c'è il nome di Neal Maupay.

Perché il Pisa riparte da Gilardino nonostante la classifica

Gilardino è arrivato al Pisa in estate e ha firmato un biennale con opzione sul terzo anno proprio per guidare il ritorno in Serie A. Il club lo ha scelto e ha intenzione di mantenerlo. Diciamo, però, che i numeri denotano un problema. L'unico successo è arrivato contro la Cremonese. Mantenere intatta la panchina significa non voler stravolgere il club e il progetto, però c'è la necessità urgente di alzare il livello. La sensazione è che il Pisa stia cercando di mantenere la continuità tecnica proprio per evitare l'effetto roulette che abbiamo già visto con altri club.

Maupay, numeri e profilo del possibile colpo in attacco

Il nome che stuzzica di più è quello di Neal Maupay, 29 anni, attaccante francese dell'Olympique Marsiglia. Il suo curriculum è pesante: 66 partite e 33 gol in Premier League, un passato recente tra Brighton, Everton e Brentford, 22 presenze e 4 reti con l'OM nell'ultima Ligue 1. In questa stagione, invece, solo un minuto in campionato e un rapporto ormai logoro con De Zerbi, che lo ha messo ai margini del progetto tecnico. Per il Marsiglia, l'ideale sarebbe una cessione a titolo definitivo, ma la prospettiva di un prestito fino a giugno non è esclusa. Cinque mesi di Serie A potrebbero rimettere il giocatore in vetrina.

Mercato e vincoli economici: arriva la corsa alla salvezza

La Commissione indipendente che controlla i bilanci dei club di Serie A ha rilevato che il Pisa non ha rispettato il parametro sul rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi e ha imposto un mercato a saldo zero, proprio come il Napoli. Ogni entrata dovrà essere coperta da un'uscita, senza aggravare il bilancio. Il rapporto non può superare lo 0,8. Non è un caso che Tramoni, autore del suo primo gol in Serie A proprio contro il Cagliari, sia seguito dal Palermo, mentre su Touré ci sono interessamenti di club più ambiziosi.

Alla fine la partita del Pisa si gioca su tre piani: fiducia nell'allenatore, capacità di muoversi in un mercato pieno di paletti e tenuta mentale della squadra, che oggi è sì penultima ma a soli tre punti dalla zona salvezza. Con il campionato ancora lungo e una classifica corta, il margine per risalire c'è. Starà a Gilardino e, forse, a un nuovo bomber francese trasformare un inverno complicato in una primavera di rimonta.