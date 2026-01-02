 / Calcio

Calcio, Serie D. Le designazioni per la prima di ritorno: Fischietti da Emilia e Piemonte per Celle Varazze - Ligorna e Sanremese - Vado

ASTI – GOZZANO SSDRL

Arbitro: Simone Pandini (Bolzano)

AA1: Andrea Giulio Adragna (Milano)

AA2: Axel Mastroianni (Mantova)
 

BIELLESE 1902 – LAVAGNESE 1919 A.S.D.

Arbitro: Duccio Mancini (Pistoia)

AA1: Simone Bonazza (Trento)

AA2: Jonathan Alexander Lanz (Bolzano)
 

CAIRESE – CHISOLA CALCIO

Arbitro: Giorgio Previdi (Modena)

AA1: Davide Cavallaro (Rovigo)

AA2: Marco Raccagna (Treviso)
 

CELLE VARAZZE F.B.C. – LIGORNA 1922

Arbitro: Alessio Vincenzi (Bologna)

AA1: Mattia Bissioni (Cesena)

AA2: Ettore Caravella (Perugia)
 

DERTHONA FBC 1908 – CLUB MILANO S.S.D. A R.L.

Arbitro: Marco Pascali (Pistoia)

AA1: Michele Poneti (Firenze)

AA2: Roberto Lembo (Valdarno)
 

NOVAROMENTIN – VALENZANA MADO

Arbitro: Tommaso Cifra (Latina)

AA1: Matteo Soverini (Bologna)

AA2: Alaiddine Ben Marga (Bologna)
 

SALUZZO – SESTRI LEVANTE

Arbitro: Natale Rossiello (Molfetta)

AA1: Riccardo Targa (Padova)

AA2: Stefano Yu (Treviso)
 

SANREMESE CALCIO SSD A R.L. – VADO FC 1913

Arbitro: Gabriele Framba (Torino)

AA1: Luca Zanibelli (Brescia)

AA2: Marco Tonti (Brescia)
 

VARESE FOOTBALL CLUB SRL – IMPERIA CALCIO SRL

Arbitro: Benito Saccà (Messina)

AA1: Francesco Otranto (Rossano)

AA2: Gianluca Renda (Lamezia Terme)

