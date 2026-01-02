Calcio, Serie D. Le designazioni per la prima di ritorno: Fischietti da Emilia e Piemonte per Celle Varazze - Ligorna e Sanremese - Vado

ASTI – GOZZANO SSDRL
Arbitro: Simone Pandini (Bolzano)
AA1: Andrea Giulio Adragna (Milano)
AA2: Axel Mastroianni (Mantova)
BIELLESE 1902 – LAVAGNESE 1919 A.S.D.
Arbitro: Duccio Mancini (Pistoia)
AA1: Simone Bonazza (Trento)
AA2: Jonathan Alexander Lanz (Bolzano)
CAIRESE – CHISOLA CALCIO
Arbitro: Giorgio Previdi (Modena)
AA1: Davide Cavallaro (Rovigo)
AA2: Marco Raccagna (Treviso)
CELLE VARAZZE F.B.C. – LIGORNA 1922
Arbitro: Alessio Vincenzi (Bologna)
AA1: Mattia Bissioni (Cesena)
AA2: Ettore Caravella (Perugia)
DERTHONA FBC 1908 – CLUB MILANO S.S.D. A R.L.
Arbitro: Marco Pascali (Pistoia)
AA1: Michele Poneti (Firenze)
AA2: Roberto Lembo (Valdarno)
NOVAROMENTIN – VALENZANA MADO
Arbitro: Tommaso Cifra (Latina)
AA1: Matteo Soverini (Bologna)
AA2: Alaiddine Ben Marga (Bologna)
SALUZZO – SESTRI LEVANTE
Arbitro: Natale Rossiello (Molfetta)
AA1: Riccardo Targa (Padova)
AA2: Stefano Yu (Treviso)
SANREMESE CALCIO SSD A R.L. – VADO FC 1913
Arbitro: Gabriele Framba (Torino)
AA1: Luca Zanibelli (Brescia)
AA2: Marco Tonti (Brescia)
VARESE FOOTBALL CLUB SRL – IMPERIA CALCIO SRL
Arbitro: Benito Saccà (Messina)
AA1: Francesco Otranto (Rossano)
AA2: Gianluca Renda (Lamezia Terme)