Coppa Liguria Seconda Categoria: definito il calendario dei gironi di semifinale, la Nolese esordisce con l'Altavaldorba

Il Comitato Regionale Liguria ha reso noto l’esito del sorteggio relativo all’ordine di svolgimento delle gare della Coppa Liguria di Seconda Categoria. Il sorteggio si è svolto poco prima di Natale presso la sede del Comitato Regionale.
Il Terzo Turno, valido per le semifinali, della competizione si articolerà in due gironi, con gare in programma nelle giornate di mercoledì.
Girone S1
1ª giornata – Mercoledì 18 febbraio 2026
Andrea Doria – Riese
Riposa: Arcola Garibaldina
Girone S2
Il girone S2 si svilupperà su tre giornate secondo la formula del quadrangolare.
1ª giornata – Mercoledì 18 febbraio 2026
Casellese – Recreativo
Altavaldorba – Pol. Nolese R.G. 1946 2001
2ª giornata – Mercoledì 11 marzo 2026
Recreativo – Altavaldorba
Pol. Nolese R.G. 1946 2001 – Casellese
3ª giornata – Mercoledì 25 marzo 2026
Casellese – Altavaldorba
Pol. Nolese R.G. 1946 2001 – Recreativo
Date di svolgimento
Prima giornata: mercoledì 18 febbraio 2026
Seconda giornata: mercoledì 11 marzo 2026 (*)
Terza giornata: mercoledì 25 marzo 2026
(*) Nella seconda giornata del triangolare, la squadra che ha riposato affronterà la perdente della prima gara oppure la squadra che avrà pareggiato in casa. La definizione della terza giornata avverrà conseguentemente agli accoppiamenti della seconda.