IL PAGELLONE. Savona, le buone intenzioni non bastano

Doveva essere l'armata, la squadra che avrebbe dominato il girone A di Promozione dalla prima all'ultima giornata. Invece il Savona ha avuto più problemi del previsto, tra le variabili di una squadra rivoluzionata in estate e alcuni errori interni.

La società biancoblu non si è mai nascosta e non ha lesinato sforzi per allestire una rosa competitiva. Un bellissimo album di figurine, come lo ha definito mister Cola nel giorno dell'addio, che però sul rettangolo verde non ha reso secondo le aspettative.

Gli infortuni hanno condizionato non poco il processo di amalgama, soprattutto perchè l'appaltare in esterna la preparazione fisica non ha portato i frutti sperati. Una mancanza pesante, sanata in corso d'opera con l'ingaggio di Davide Costamagna.

Ora con l'arrivo di mister Sarpero ha preso il via l'operazione rimonta, accompagnata da una sessione di mercato invernale pronta a puntare più sulla funzionalità che ai titoloni sui giornali.