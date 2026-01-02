 / Calcio

IL PAGELLONE. Baia Alassio, il 2025 per le vespe è stato l'anno della credibilità

VOTO 7

C'era curiosità per il ritorno della Baia Alassio in Promozione.

In un campionato dove i valori medi sono particolarmente allineati, non era affatto scontato che le vespe di mister Sardo si trovassero così a proprio a agio all'interno della categoria.

Invece, tranne negli scivoloni contro Savona e Sestrese (a cui è sempre seguita una reazione di forza) le vespe hanno saputo tenere testa a qualsiasi avversario. Merito di una squadra capace di esprimersi ad alta intensità, regalando ai propri sostenitori ed appassionati partite mai banali, anche nelle domeniche tecnicamente meno brillanti.

Buono il lavoro di costruzione dell'organico, anche a stagione già iniziata, con il ds Taverna pronto a cogliere le occasioni giuste per migliorare la rosa. Un 2025 da ricordare quindi al Ferrando, con una ritrovata credibilità per l'intero movimento calcistico alassino.

Lorenzo Tortarolo

