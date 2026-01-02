IL PAGELLONE. Legino, la nidiata è quella buona

VOTO 7

Quando si lavora con grande attenzone sul settore giovanile è fisiologico incappare in qualche passaggio a vuoto.

Le ultime stagioni dei verdeblu a livello di puri risultati sono trascorse quasi nell'anonimato, ma mister Tobia, pur nel suo silenzio stampa stagionale, aveva lasciato intuire nei mesi scorsi le buone potenzialità della rosa a sua disposizione.

Quella di Albissola può essere la partita manifesto al via del girone di ritorno. La prestazione in casa dei ceramisti non è mancata, tutt'altro, grazie anche al contributo di giovani dal "muso buono" come Gorrino, Di Donato, Alessio Tobia e Pescio (affiancati da "vecchie lenze" come Piana, Damonte, Semperboni e Piacentini), ma per puntare alla zona playoff sarà necessaria quella giusta dose di concretezza in entrambe le fasi di gioco.

Un obiettivo da porsi, un ultimo step da compiere, perchè il possibile salto di qualità non è poi così distante.