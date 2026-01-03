Calcio. La Nolese piange don Piero Giacosa: "Concittadino e avversario sul campo, con rispetto, simpatia e passione autentica"

Giocatori, allenatori, dirigenti e l’intero quadro societario della Polisportiva Nolese si uniscono con profondo cordoglio al dolore dei familiari per la scomparsa del caro Don Piero, originario proprio di Noli.

Don Piero si è sempre distinto per la sua instancabile dedizione verso i giovani e per l’attenzione concreta rivolta alle persone più bisognose, lasciando un segno profondo nella comunità e in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Era inoltre cugino del nostro giocatore Christian Pastorino, al quale va un affettuoso e sentito abbraccio da parte di tutta la società.

La Polisportiva Nolese desidera ricordare Don Piero anche con sincera simpatia sportiva, ripensando alle tante partite disputate da “avversari” nel periodo in cui ricoprì la carica di presidente del Celle Ligure, sempre all’insegna del rispetto, dei valori dello sport e della passione autentica.

Alla famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze e il ricordo riconoscente di una persona che ha saputo donare tempo, cuore e attenzione agli altri.