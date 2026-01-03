Calcio. Mister Pastorino inquadra il Celle Varazze: "La squadra di Pisano ha qualità, servirà un Ligorna al 100%"

Prima giornata di ritorno e primo impegno del 2025 per il Ligorna di Mister Pastorino, avversario del Celle Varazze allo Stadio Olmo-Ferro di Celle Ligure. Da un lato i Biancazzurri, secondi in classifica a tre punti dalla capolista Vado, mentre dall’altra le Civette si trovano al dodicesimo posto nel Girone A di Serie D.

Queste le parole di Mister Pastorino sulla sfida di Serie D: «Abbiamo cercato di preparare al meglio questa partita perché nasconde tante insidie. Le insidie principali sono ovviamente la qualità dei giocatori, in quanto il Celle secondo il mio personale parere ha una squadra composta da giocatori forti che stanno facendo un buonissimo campionato. È un collettivo forte individualmente quindi dobbiamo essere molto attenti a lavorare bene in tutte e due le fasi. L'obiettivo è quello di cercare di fare come sempre la nostra partita, poi vedremo come andrà. L'importante è riuscire a esprimerci e a dare il 100% di noi stessi, questa è la cosa che conta di più».



