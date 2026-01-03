Calcio. Serie D. La Sanremese si rinforza a 24 ore dalla gara con il Vado, ufficiali tre acquisti

A poco meno di 24 ore dal calcio d'inizio del match contro il Vado, la Sanremese ufficializza tre nuovi acquisti:
Andrea Palella, centrocampista centrale classe 2004, cresciuto nelle giovanili del Genoa, arriva dopo la sua ultima esperienza nel Sorrento.
Arensi Rota, difensore centrale classe 1995 nato in Albania con passaporto greco, dopo varie esperienze in Grecia arriva in Italia dove ha già giocato per Monopoli, Carrarese, Alessandria e Cassino.
Agustín Rojo Acosta, centrocampista classe 2005, arriva dopo la sua ultima esperienza alla Novaromentin.
Saranno a disposizione di mister Marco Banchini già dalla delicata sfida di domani contro la capolista del Girone A.