Calciomercato, Speranza. Nuovo arrivo tra i pali, tesserato Mattia Fois

Sta proseguendo l'opera di collocazione degli ex giocatori del Bragno, dopo il ritiro del club valbormidese.
L'ultima news in ordine temporale è quella dell'approdo allo Speranza di Mattia Fois, ex estremo difensore dei biancoverdi e del Savona.
L'annuncio:
La società ASD Speranza 1912 comunica di essersi assicurato le prestazioni sportive, per la stagione 2025/2026 del portiere classe 2004 Mattia Fois in arrivo dopo la prima parte di stagione tra le fila dell’ASD New Bragno Calcio.
BENVENUTO MATTIA