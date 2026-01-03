 / Calcio

Calciomercato, Speranza. Nuovo arrivo tra i pali, tesserato Mattia Fois

Sta proseguendo l'opera di collocazione degli ex giocatori del Bragno, dopo il ritiro del club valbormidese.

L'ultima news in ordine temporale è quella dell'approdo allo Speranza di Mattia Fois, ex estremo difensore dei biancoverdi e del Savona.

L'annuncio:

La società ASD Speranza 1912 comunica di essersi assicurato le prestazioni sportive, per la stagione 2025/2026 del portiere classe 2004 Mattia Fois in arrivo dopo la prima parte di stagione tra le fila dell’ASD New Bragno Calcio.

BENVENUTO MATTIA

Redazione

