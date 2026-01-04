Calcio giovanile. Al Campomorone il Torneo della Befana organizzato dalla Veloce

Si è svolto sul campo Levratto di Savona il Torneo della Befana, dedicato alla categoria Esordienti 2013, manifestazione che ha coinvolto otto squadre suddivise in due gironi e che si è sviluppata nell’arco dell’intera giornata con una fitta sequenza di incontri.

Al termine della fase a gironi, nel Girone A la Carcarese ha chiuso al primo posto con 7 punti, precedendo Polis Genova (6), Andora (4) e Veloce (0). Nel Girone B, primo posto per il Campomorone con 7 punti, seguita da Legino (5), Albissole (4) e Pietra Ligure 1956 (0).

Le finali hanno poi definito la classifica conclusiva del torneo. Nella gara per il primo e secondo posto, il Campomorone ha superato la Carcarese per 2-0, conquistando la vittoria finale della manifestazione. La finale per il terzo e quarto posto ha visto il successo del Legino sulla Polis Genova per 3-1. Nella finale per il quinto e sesto posto, l’Albissole si è imposta per 2-0 sull’Andora, mentre la sfida per il settimo e ottavo posto ha premiato il Pietra Ligure, vittorioso per 3-2 sulla Veloce.

La classifica finale ha quindi visto il Campomorone al primo posto, seguita da Carcarese, Polis Genova e Legino. A completare l’ordine di arrivo Albissole, Andora, Pietra Ligure e Veloce.

Nel corso della giornata è stato assegnato anche un riconoscimento individuale per la società ospitante: il premio di miglior portiere del torneo è andato a Riccardo Rossi, distintosi nel corso delle gare disputate.