IL PAGELLONE. Pontelungo, transizione lunga ma il seme è stato piantato

VOTO 5

Quando si sta arando il terreno non è ancora possibile raccogliere frutti e in più il panorama si presenta ancora brullo e polveroso.

Dopo anni di crescita costante, il Pontelungo si è preso una stagione di respiro, utile ad assorbire anche le importanti novità societarie che hanno coinvolto i granata (in primis il ritorno in pista di Andrea Tomatis, ex numero uno dell'Albenga).

Il tutto è avvenuto ad agosto inoltrato, troppo tardi per allestire fin da subito una squadra competitiva. Gli sforzi in tal senso saranno concentrati nella prossima stagione, con qualche inevitabile scivolone di troppo nel corso del girone d'andata appena terminato.

Resta qualche pecca nell'opera di costruzione della rosa, con l'assenza di un difensore centrale affidabile (Marcich si è fermato solo poche settimane, stamane è stato annunciato l'ingaggio di Beron Cano) e un parco under nettamente inferiore rispetto a quello del campionato 2024/25.