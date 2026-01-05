Calcio. La Cairese battezza il 2026 con tre punti, Gabriel Graziani regala i tre punti nel recupero

La Cairese inaugura il 2026 nel migliore dei modi, ritrovando il sorriso al Brin superando 2-1 il Chisola
Rispetto all’ultima gara del girone d’andata rientrano dal primo minuto Jebbar e Federico, preferiti a Sancinito e Gabriel Graziani.
I valbormidesi la sbloccano subito: Federicocon freddezza, trova il varco giusto per battere il portiere avversario.
Ad inizio ripreso arriva il pari ospite: Ceppi incappa in una sfortunata deviazione che porta il pallone nella propria porta.
Quando il risultato sembra ormai avviato verso l’ennesimo pareggio, la Cairese trova la zampata decisiva. In pieno recupero Gulli inventa un assist perfetto per Gabriel Graziani, appena entrato, che non sbaglia e infila il pallone in porta.
CAIRESE - CHISOLA 2-1
Marcatori: 2' pt Piacenza, 14' pt aut. Ceppi, 46' st G. Graziani.
CAIRESE: Ceppi; Gargiulo, Giorcelli, Boveri; Jebbar, Gulli, Castiglia, Federico (28' st Sancinito), Anselmo (28' st G. Graziani); Piacenza (30' st Colletto), T. Graziani (38' st Vassallo).
Allenatore: Floris.
CHISOLA: Pedone; Scarpetta, Rosano (1' st Vitrotti), Benedetto, Ozara, Azizi, Favale (41' st Marmo), Rastrelli (24' st Catania), Scienza (1' st Ciccone), Casazza, Cavallotti (1' st Mazzotta).
Allenatore: Ascoli.