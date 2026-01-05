Calcio, Ligorna. Vuthaj chiude le polemiche: "I rigori li ho sempre tirati così, qui ho trovato un club con una grandissima umiltà" (VIDEO)

Il gol partita di Dardan Vuthaj ha fatto non poco discutere per la sua esecuzione in casa Celle Varazze; una rincorsa lenta, inframezzata da un salto, prima di spiazzare Albertoni e consegnare i tre punti dell'Olmo - Ferro nelle mani nel Ligorna.
Lo stesso attaccante nel post partita ha ribadito di aver sempre tirato i penalty in quella maniera, confermando tutta la propria convinzioni nell'aver scelto il Ligorna durante la sessione di mercato invernale, nonostante le numerosissime proposte arrivate nell'arco di poche ore.