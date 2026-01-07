Calcio. Coppa Italia al Pietra Ligure, il DG Filadelli al settimo cielo: "L'avevamo persa due volte, solo chi ha attributi giganteschi può vincere una finale del genere" (VIDEO)

Sfumata esattamente un anno fa e vista svanire un paio di volte anche ieri, ma alla fine conquistata e alzata al cielo dopo una lunga ed estenuante attesa.
Il Pietra Ligure mette in bacheca la Coppa Italia di Eccellenza al termine di un'incredibile finale conto la Fezzanese, rimontata due volte nei regolamentari prima del 9-8 definitivo ai calci di rigore.
Un sogno che si avvera anche per il DG biancoceleste, Luca Filadelli, pronto ad esaltare le qualità tecniche e morali di giocatori e staff subito dopo la consegna della Coppa.