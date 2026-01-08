Calcio. Possibili novità in arrivo sul tema allerta meteo, allo studio il rinvio in blocco con il livello arancione

Ritrovare il primato dello sport sulla politica, almeno a livello logistico, è l'obiettivo che sembra voler intraprendere il Comitato Regionale Ligure.

Dopo innumerevoli prese di posizione da parte degli addetti ai lavori sul tema allerte, sembra proprio che la questione possa arrivare sul tavolo del prossimo Consiglio Regionale, in calendario nelle prossime settimane.

In caso di svolta, potrebbe infatti essere deliberato il rinvio automatico di tutti gli incontri in programma nei territori coinvolti dal livello arancione, indipendentemente dalla decisione dei sindaci di chiudere o meno le strutture.

A ponente in moltissimi casi l'automatismo tra emanazione dell'allerta e blocco degli impianti scatta in automatico, mentre nel genovesato e a levante le amministrazioni sono più propense a ponderare caso per caso i divieti d'accesso agli stadi.

Bisognerà quindi attendere qualche giorno prima del confronto interno al Consiglio, ma sviluppi importanti potrebbero essere davvero dietro l'angolo.