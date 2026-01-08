Calcio, Rappresentativa Juniores: Siri del Millesimo e Prudente del Pietra Ligure unici convocati per la provincia di Savona

Prosegue il percorso di preparazione della Rappresentativa Under 19 del Comitato Regionale in vista del 62° Torneo delle Regioni. In tale ambito è stata programmata una gara amichevole contro la Lavagnese 1919 (Juniores Nazionale), in programma mercoledì 14 gennaio 2026 presso il campo sportivo “Edoardo Riboli” di Lavagna (GE), con ritrovo alle ore 15.15 e calcio d’inizio alle ore 16.30.
Tra i convocati figurano due calciatori provenienti da società della provincia di Savona:
Filippo Siri (Millesimo Calcio) ed Edoardo Prudente (Pietra Ligure 1956).
Elenco convocati
Athletic Club Albaro: Pacciani Francesco
Campomorone Sant’Olcese: Mataloni Gabriele
Canaletto Sepor: Temani Riccardo
Follo Football Club: Agolli Ermal
Football Club Bogliasco: Reffo Mario
Football Genova Calcio: Cartiere Riccardo
Levanto Calcio: Varsi Riccardo
Little Club James: Casalegno Alberto
Magra Azzurri: Bojang Yusupha
Millesimo Calcio: Siri Filippo
Molassana Boero A.S.D.: Barletta Davide, Cambi Davide, Dall’Asta Nicolò, De Lucia Matteo
Pietra Ligure 1956: Prudente Edoardo
Sammargheritese 1903: Pagliarulo Antonio
Sampierdarenese: Durante Christian
Santerenzina: Ditillo Luigi
Vallescrivia 2018: Campolo Davide
Voltrese Vultur: De Mattei Giovanni
Staff tecnico e dirigenziale
Responsabili Organizzativi: Pampana Giovanni, Balestrino Giovanni
Dirigente Responsabile: Ferrando Giuseppe
Dirigente: Gallina Luigi
Allenatore: Chiappucci Giuseppe
Vice Allenatore: Figaia Giorgio
Preparatore Portieri: Trentino Fabio
Collaboratore Tecnico: Pirovano Marco
Massaggiatore: Bertolini Angiolo
Magazziniere: Gandolfo Sergio