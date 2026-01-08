 / Calcio

Calcio, Rappresentativa Juniores: Siri del Millesimo e Prudente del Pietra Ligure unici convocati per la provincia di Savona

Mercoledì prossimo test contro la Juniores Nazionale della Lavagnese

Prosegue il percorso di preparazione della Rappresentativa Under 19 del Comitato Regionale in vista del 62° Torneo delle Regioni. In tale ambito è stata programmata una gara amichevole contro la Lavagnese 1919 (Juniores Nazionale), in programma mercoledì 14 gennaio 2026 presso il campo sportivo “Edoardo Riboli” di Lavagna (GE), con ritrovo alle ore 15.15 e calcio d’inizio alle ore 16.30.

Tra i convocati figurano due calciatori provenienti da società della provincia di Savona:
Filippo Siri (Millesimo Calcio) ed Edoardo Prudente (Pietra Ligure 1956).
 

Elenco convocati

Athletic Club Albaro: Pacciani Francesco

Campomorone Sant’Olcese: Mataloni Gabriele

Canaletto Sepor: Temani Riccardo

Follo Football Club: Agolli Ermal

Football Club Bogliasco: Reffo Mario

Football Genova Calcio: Cartiere Riccardo

Levanto Calcio: Varsi Riccardo

Little Club James: Casalegno Alberto

Magra Azzurri: Bojang Yusupha

Millesimo Calcio: Siri Filippo

Molassana Boero A.S.D.: Barletta Davide, Cambi Davide, Dall’Asta Nicolò, De Lucia Matteo

Pietra Ligure 1956: Prudente Edoardo

Sammargheritese 1903: Pagliarulo Antonio

Sampierdarenese: Durante Christian

Santerenzina: Ditillo Luigi

Vallescrivia 2018: Campolo Davide

Voltrese Vultur: De Mattei Giovanni
 

Staff tecnico e dirigenziale
Responsabili Organizzativi: Pampana Giovanni, Balestrino Giovanni
Dirigente Responsabile: Ferrando Giuseppe
Dirigente: Gallina Luigi
Allenatore: Chiappucci Giuseppe
Vice Allenatore: Figaia Giorgio
Preparatore Portieri: Trentino Fabio
Collaboratore Tecnico: Pirovano Marco
Massaggiatore: Bertolini Angiolo
Magazziniere: Gandolfo Sergio

