Calcio. Il savonese Parodi riprende la Sampdoria, la Virtus Entella pareggia al Ferraris nel derby ligure

Non ha un padrone se non l'equilibrio il derby di Serie B. E' infatti una mera illusione per la Sampdoria il vantaggio maturato nel primo tempo con il gran gol messo a segno da Cherubini, alla prima marcatura in maglia blucerchiata. Non basta alla squadra genovese tenere in mano il pallino del gioco per buoni tratti di gara, provando però troppo timidamente a mettere in sicurezza il vantaggio.

Ad approfittarne nella ripresa, colpendo quasi a freddo e in un momento dove la partita sembrava non avere più molto da regalare, è il capitano ospite Luca Parodi, savonese di nascta, con i primi passi mossi all'interno proprio nel settore giovanile del Vecchio Delfino, che regala a sé stesso una gioia personale e a una coriacea Entella un risultato nuovamente positivo in uno scontro diretto in chiave salvezza, restando davanti in classifica ai blucerchiati ancora rilegati in "zona rossa" e accompagnati all'uscita dai fischi del "Ferraris".

Parodi è diventato un'istituzione a Chiavari, tanto da avere la fascia al braccio dei "diavoli neri". Dopo Savona il percorso è proseguito nei vivai di Monza e Torino, per poi vestire le maglie di Ancona, Feralpisalò, Cittadella, Ternana e Alessandria, ultima tappa prima del ritorno in Liguria.





LA PARTITA

L'unica novità scelta dai due tecnici al fischio d'inizio è tra le fila dei padroni di casa, con Vulikic sulla sinistra preferito a Ferrari nel terzetto difensivo del confermato 3-5-2 vistosi nella non certo fortunata trasferta di Avellino. Nessuna sorpresa per Chiappella che conferma l'ormai collaudato 3-4-2-1 portando in panchina tutti gli ultimi nuovi arrivati.

L'avvio di gara è più convincente da parte dei diavoletti, anche se la squadra di Chiappella non riesce a impegnare Ghidotti in alcuna parata permettendo col tempo ai blucerchiati, dopo aver assorbito l'impatto iniziale, di prendere un po' più di campo. Entrambe però faticano a costruire qualcosa di veramente pericoloso per la retroguardia avversaria, la prima conclusione verso la porta per i ragazzi di Gregucci arriva addirittura alla mezz'ora ma solo da calcio di punizione con la barriera che però manda in corner il tentativo di Esposito.

Da lì in poi il film della partita cambia, con la Samp decisamente più convinta e l'Entella che fatica a trovare chiavi di gioco convinte e convincenti. Ne è un emblema la giocata che sblocca la gara. Al 33', Nichetti sulla trequarti chiavarese sbaglia un passaggio in orizzontale troppo corto, Cherubini è attento a intercettarlo e bravo nell'involarsi verso la porta di Colombi con un "coast to coast" concluso in rete nonostante il brivido del palo.

Un vantaggio che sblocca i genovesi, più maturi e smaliziati nella gestione dei ritmi della gara, mentre gli ospiti chiudono la prima frazione senza dar lavoro a Ghidotti. Ed è infatti mister Chiappella a operare la prima sostituzione proprio nel reparto avanzato all'intervallo, lasciando negli spogliatoi Franzoni per Dalla Vecchia. E qualcosa si vede subito, con Nichetti che al 49' raccoglie una respinta della retroguardia avversaria e prova a farsi perdonare con un gran destro potente e preciso mandato in angolo dall'estremo blucerchiato.

Non è da meno il collega chiavarese al 53' ad alzare miracolosamente in corner l'inzuccata di Hadzikadunic sul lancio di un Esposito sempre più nel vivo della manovra sampdoriana ma che poco a poco si spegne. E ne risente la manovra casalinga, tanto che è Parodi al 74' a trovare quasi a sorpresa il pareggio per i chiavaresi, svettando di testa su Depaoli e trovando la prima rete della sua carriera in cadetteria, riportando in parità la sfida in un momento di calma apparente.

Cambia così nuovamente l'inerzia del match, con l'Entella che preferisce passare a quattro dietro mentre Gregucci sceglie Barak e Pafundi per cercare di rimettere la testa avanti. Ce la fa nella manovra la Samp, costringendo per qualche minuto a una strenua difesa del fortino i biancazzurri che però sfiorano nuovamente la rete al minuto 88' con la conclusione diagonale, potente ma imprecisa, di Debenedetti. Ancora Hadzikadunic, in pienissimo recupero, è l'uomo "offensivo" più pericoloso dei blucerchiati, ma Colombi blocca la palla e con essa il risultato.



IL TABELLINO

SAMPDORIA-ENTELLA 1-1

Reti: 34' Cherubini (S), 74' Parodi (E)



Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Vulikic; Depaoli, Henderson, Salv. Esposito (75' Barak), Cherubini (65' Conti), Ioannou (75' Giordano); Brunori (91' Cuni), Coda (75' Pafundi).

A disposizione: Ravaglia, Martinelli; Begic, Palma, Bellemo, Ferrari, Benedetti.

Allenatore: A. Gregucci

Virtus Entella (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni (83' Alborghetti), Nichetti (67' Squizzato), Karic, Di Mario (67' Bariti); Franzoni (46' Dalla Vecchia), Guiu Vilanova (84' Fumagalli); Debenedetti.

A disposizione: Del Frate, Siaulys; Cuppone, Russo, Turicchia, Del Lungo, D. Portanova.

Allenatore: A. Chiappella

Arbitro: Sacchi di Macerata