Calcio | 17 gennaio 2026, 19:13

Calcio. L'Albingaunia Under 21 sorprende il Vallecrosia, 3-1 dei giovani ingauni sulla seconda in classifica

Luca Rosso, autore della prima rete dell'Albingaunia Under 21

E' stata davvero una bella prestazione quella che ha permesso all'Albingaunia Under 21 di superare il Vallecrosia nell'anticipo della 14° giornata del campionato di Seconda Categoria.

I giovani bianconeri si sono imposti 3-1, andando in vantaggio dopo un quarto d'ora con Rosso. Il pareggio di Mei non ha condizionato il livello di fiducia degli ingauni, bravi a realizzare le due reti decisive nella ripresa con El Asri e Soria.

Con questi tre punti l'Albingaunia sale a quota 20 punti, mentre il Vallecrosia resta fermo al secondo posto, ora a rischio sorpasso da parte della Villanovese.

Redazione

