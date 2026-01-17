Calcio. L'Albingaunia Under 21 sorprende il Vallecrosia, 3-1 dei giovani ingauni sulla seconda in classifica

E' stata davvero una bella prestazione quella che ha permesso all'Albingaunia Under 21 di superare il Vallecrosia nell'anticipo della 14° giornata del campionato di Seconda Categoria.

I giovani bianconeri si sono imposti 3-1, andando in vantaggio dopo un quarto d'ora con Rosso. Il pareggio di Mei non ha condizionato il livello di fiducia degli ingauni, bravi a realizzare le due reti decisive nella ripresa con El Asri e Soria.

Con questi tre punti l'Albingaunia sale a quota 20 punti, mentre il Vallecrosia resta fermo al secondo posto, ora a rischio sorpasso da parte della Villanovese.