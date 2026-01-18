Calcio, Eccellenza. Continua la rincorsa tra Millesimo e Pietra. Al Corrent derby salvezza tra Carcarese e San Francesco Loano

Carcarese e San Francesco Loano arrivano entrambe all'incrocio diretto del Corrent sullo slancio dei tre punti conquistati domenica scorsa contro il Golfo Paradiso e la Genova Calcio.
Riuscire a dare ulteriore seguito al momento positivo sarebbe fondamentale per le squadre di Battistel e Brignoli, protagoniste alle 15:00 di un confronto sulla carta davvero interessante.
Sguardi incrociati, ma questa volta a distanza, per Millesimo e Pietra Ligure, a sette giorni dal pareggio del Viglino.
Prima del 2026 al Devincenzi, anche dopo la vittoria di Coppa d'Eccellenza, per il team di Moraglia, pronto a sfidare il Golfo Pro Recco, mentre la capolista raggiungerà Genova a caccia di punti contro il sempre ostico Athletic Club Albaro.