Calcio, Eccellenza. La Carcarese soffre ma batte la San Francesco Loano con Brignone, polveri bagnate per i rossoblu

CARCARESE - SAN FRANCESCO LOANO 1-0 (31' Brignone)
49' FINISCE QUA! LA CARCARESE BATTE 1-0 IL LOANO CON LA RETE DI BRIGNONE
48' ultima chance con la punizione di Rimondo, blocca a terra Giribaldi
46' Diamanti per Brignone, chiude i cambi Battistel. Ultima sostituzione anche per Brignoli, Hamati per Valentino
45' saranno quattro i minuti di recupero
43' Poggi forte sul primo palo, Scalvini c'è
40' ennesima opportunità per gli ospiti, Halaj apre lo spazio giusto per Auteri destro di un paio di metri a lato rispetto alla porta di Giribaldi
35' Ferrero per Ferraro nella Carcarese, dieci minuti alla fine
34' Brignoli cerca lo spunto di Rimondo sulla fascia mancina, esce Alberto
33' Balla strattona Poggi, giallo inevitabile
29' ammonito Prato
28' cambio Carcarese: Spozio in campo per Nonnis
27' Trova spazio anche Cauteruccio mancino a pochi passi dall'area piccola, ma le polveri rossoblu restano ancora una volta bagnate
24' Martella ancora Di Lorenzo, Giribaldi chiude in compagnia dei propri reparti di reparto. Biancorossi in affanno
22' Punizione tesa dal vertice di Auteri, Di Lorenzo colpisce di testa non trovando però lo specchio
21' Balla esce vincitore dallo spalla a spalla con Poggi, ripartono i rossoblu
19' cambio San Francesco, Agate rileva Bonifazio
16' la San Francesco continua a rimanere in partita, manca però ancora la giusta misura in rifinitura
12' cambia Battistel, in campo Chiarlone per Babliuk
11' San Francesco a centimetri dal pareggio, dopo la respinta di Giribaldi non arriva il tap in vincente di Auteri
10' partita tecnicamente mano a mano scaduta rispetto a una prima mezz'ora divertente
8' Bonifazio traccia il campo per Halaj, Giribaldi anticipa la punta in uscita
3' c'è un cambio nella Carcarese, in attacco Poggi per Zunino
1' si riparte!
SECONDO TEMPO
46' termina il primo tempo dopo un minuto di recupero, squadre negli spogliatoi. Carcarese in vantaggio grazie alla rete di Brignone
42' ultimi scampoli del primo tempo
38' ammonito Halaj per simulazione
36' prova a reagire la formazione di Brignoli, serve però più qualità negli ultimi 20 metri
31' IL VANTAGGIO DELLA CARCARESE! BRIGNONE! Tocco dolce di Babliuk a innescare Zunino, si apre un batti e ribatti davanti alla porta concluso in maniera vincente dal numero 10 biancorosso. Valbormidesi avanti.
31' Cauteruccio va via sulla destra, troppo p precipitoso l'esterno offensivo
27' si rivede la San Francesco, Giribalbi è attento in presa bassa
24' angolo Carcarese, Luca Moretti chiama lo schema invitando Brignone alla battuta di prima intenzione, botta al volo priva di misura
17' Bonifazio è bravo a sganciarsi, sbagliando però la battuta a rete a pochi passi da Giribaldi. La mezz'ala rossoblu, per le sue qualità, poteva concludere meglio
15' si accende la partita! Traversa per la Carcarese! Lancio illuminante di Cancellara per Zunino, anticipato in uscita da Scalvini, Brignone tenta il pallonetto dai 25 metri, ma Cauteruccio è bravissimo a deviare di testa sulla trasversale
14' occasionissima San Francesco! Sbaglia il rinvio Giribaldi, Halaj viene praticamente centrato dal pallone, l'attaccante però tentenna sul più bello!
10' avvio godibile su entrambi i fronti, i tre punti in palio pesano, ma tutte e due le squadre provano a sfruttare i propri punti di forza
8' proprio Halaj carica il destro dal vertice dell'area, si accartoccia sul pallone Giribaldi
8' prima nota tattica. Carcarese in campo con il 3-4-1-2: Babliuk agisce alle spalle di Zunino e Brignone. Brignoli disegna invece un 4-3-3: Halaj è sostenuto ai lati da Auteri e Cauteruccio
3' prima opportunità per la Carcarese: Zunino perde il tempo della battuta, Pare è bravo a rimediare in scivolata
1' si parte!
PRIMO TEMPO
CARCARESE: Giribaldi, Ferraro, Nonnis, Prato, Di Mattia, Galli, Moretti, Cancellara, Babliuk, Brignone, Zunino.
A disposizione: Sciascia, Berruti, Diamanti, Chiarlone, Ferrero, Garcia, Kosiqi, Poggi, Spozio
Allenatore: Battistel
SAN FRANCESCO LOANO: Scalvini. Hovsepian, Alberto, Valentino, Pare, Balla, Bonifazio, Di Lorenzo, Halaj, Auteri, Cuteruccio.
A disposizione: Barroero, Youssoufa, Lingua, Rimondo, Agate, Hamati, Oxhallari, Carastro,
Allenatore: Brignoli
Arbitro: Lorenz di Trento
Assistenti: Dell'Imperio di Novi Ligure e Galante di Genova