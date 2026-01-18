Calcio, Eccellenza. La Carcarese soffre ma batte la San Francesco Loano con Brignone, polveri bagnate per i rossoblu

CARCARESE - SAN FRANCESCO LOANO 1-0 (31' Brignone)



49' FINISCE QUA! LA CARCARESE BATTE 1-0 IL LOANO CON LA RETE DI BRIGNONE

48' ultima chance con la punizione di Rimondo, blocca a terra Giribaldi

46' Diamanti per Brignone, chiude i cambi Battistel. Ultima sostituzione anche per Brignoli, Hamati per Valentino

45' saranno quattro i minuti di recupero

43' Poggi forte sul primo palo, Scalvini c'è

40' ennesima opportunità per gli ospiti, Halaj apre lo spazio giusto per Auteri destro di un paio di metri a lato rispetto alla porta di Giribaldi

35' Ferrero per Ferraro nella Carcarese, dieci minuti alla fine

34' Brignoli cerca lo spunto di Rimondo sulla fascia mancina, esce Alberto

33' Balla strattona Poggi, giallo inevitabile

29' ammonito Prato

28' cambio Carcarese: Spozio in campo per Nonnis

27' Trova spazio anche Cauteruccio mancino a pochi passi dall'area piccola, ma le polveri rossoblu restano ancora una volta bagnate

24' Martella ancora Di Lorenzo, Giribaldi chiude in compagnia dei propri reparti di reparto. Biancorossi in affanno

22' Punizione tesa dal vertice di Auteri, Di Lorenzo colpisce di testa non trovando però lo specchio

21' Balla esce vincitore dallo spalla a spalla con Poggi, ripartono i rossoblu

19' cambio San Francesco, Agate rileva Bonifazio

16' la San Francesco continua a rimanere in partita, manca però ancora la giusta misura in rifinitura

12' cambia Battistel, in campo Chiarlone per Babliuk

11' San Francesco a centimetri dal pareggio, dopo la respinta di Giribaldi non arriva il tap in vincente di Auteri

10' partita tecnicamente mano a mano scaduta rispetto a una prima mezz'ora divertente

8' Bonifazio traccia il campo per Halaj, Giribaldi anticipa la punta in uscita

3' c'è un cambio nella Carcarese, in attacco Poggi per Zunino

1' si riparte!

SECONDO TEMPO



46' termina il primo tempo dopo un minuto di recupero, squadre negli spogliatoi. Carcarese in vantaggio grazie alla rete di Brignone

42' ultimi scampoli del primo tempo

38' ammonito Halaj per simulazione

36' prova a reagire la formazione di Brignoli, serve però più qualità negli ultimi 20 metri

31' IL VANTAGGIO DELLA CARCARESE! BRIGNONE! Tocco dolce di Babliuk a innescare Zunino, si apre un batti e ribatti davanti alla porta concluso in maniera vincente dal numero 10 biancorosso. Valbormidesi avanti.

31' Cauteruccio va via sulla destra, troppo p precipitoso l'esterno offensivo

27' si rivede la San Francesco, Giribalbi è attento in presa bassa

24' angolo Carcarese, Luca Moretti chiama lo schema invitando Brignone alla battuta di prima intenzione, botta al volo priva di misura

17' Bonifazio è bravo a sganciarsi, sbagliando però la battuta a rete a pochi passi da Giribaldi. La mezz'ala rossoblu, per le sue qualità, poteva concludere meglio

15' si accende la partita! Traversa per la Carcarese! Lancio illuminante di Cancellara per Zunino, anticipato in uscita da Scalvini, Brignone tenta il pallonetto dai 25 metri, ma Cauteruccio è bravissimo a deviare di testa sulla trasversale

14' occasionissima San Francesco! Sbaglia il rinvio Giribaldi, Halaj viene praticamente centrato dal pallone, l'attaccante però tentenna sul più bello!

10' avvio godibile su entrambi i fronti, i tre punti in palio pesano, ma tutte e due le squadre provano a sfruttare i propri punti di forza

8' proprio Halaj carica il destro dal vertice dell'area, si accartoccia sul pallone Giribaldi

8' prima nota tattica. Carcarese in campo con il 3-4-1-2: Babliuk agisce alle spalle di Zunino e Brignone. Brignoli disegna invece un 4-3-3: Halaj è sostenuto ai lati da Auteri e Cauteruccio

3' prima opportunità per la Carcarese: Zunino perde il tempo della battuta, Pare è bravo a rimediare in scivolata

1' si parte!

PRIMO TEMPO



CARCARESE: Giribaldi, Ferraro, Nonnis, Prato, Di Mattia, Galli, Moretti, Cancellara, Babliuk, Brignone, Zunino.

A disposizione: Sciascia, Berruti, Diamanti, Chiarlone, Ferrero, Garcia, Kosiqi, Poggi, Spozio

Allenatore: Battistel



SAN FRANCESCO LOANO: Scalvini. Hovsepian, Alberto, Valentino, Pare, Balla, Bonifazio, Di Lorenzo, Halaj, Auteri, Cuteruccio.

A disposizione: Barroero, Youssoufa, Lingua, Rimondo, Agate, Hamati, Oxhallari, Carastro,

Allenatore: Brignoli



Arbitro: Lorenz di Trento

Assistenti: Dell'Imperio di Novi Ligure e Galante di Genova