Calcio, Serie D. Il Derthona di Buttu attende il Vado, Celle Varazze e Cairese inseguono punti salvezza contro Gozzano e Biellese

Corre veloce il campionato di Serie D.

La ventesima giornata è alle porte e la boa dei due terzi di campionato sarà raggiunta tra la fine del mese e inizio febbraio.

I punti messi in cascina nelle prossime settimane saranno determinanti per capire come Vado, Celle Varazze e Cairese affronteranno il proprio rush finale e già nel pomeriggio sono all'orizzonte sfide significative.

Il Vado farà rotta verso Tortona per affrontare i leoncelli dell'ex Buttu, forte delle ulteriori due operazioni di mercato concluse in settimana. I rossoblu lanceranno uno sguardo anche all'esito di Saluzzo - Ligorna, con i genovesi ospiti della formazione di Cacciatore.

Novanta minuti altrettanto importanti attendono Celle Varazze e Cairese: le civette puntano al bottino pieno contro il Gozzano per riassaporare il gusto della vittoria dopo quasi due mesi (l'ultimo successo arrivò con l'Asti), mentre i gialloblu di Floris vogliono continuare a cavalcare l'onda positiva anche al La Marmora - Pozzo di Biella.