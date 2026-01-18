Calcio. Serie D: respira il Celle Varazze, è 3-1 al Gozzano nel segno di Balan, Capra e Donaggio

CELLE VARAZZE - GOZZANO 3-1 (3' Balan, 77' Capra, 82' Donaggio - 30' Pigato)

FINISCE QUI! RITROVA LA VIA DEI TRE PUNTI IL CELLE VARAZZE, CHE SUPERA IL GOZZANO CON I GOL DI BALAN, CAPRA E DONAGGIO. AI PIEMONTESI, CHE CHIUDONO IN DIECI PER IL DOPPIO GIALLO A DALMASSO, NON BASTA IL MOMENTANEO PARI DI PIGATO

92' debutto per Simone nel Celle Varazze, esce Miragliotta. Dentro anche De Benedetti per Donaggio

90' quattro minuti di recupero

87' Lunardon effettua a tre minuti dal novantesimo il primo cambio, Hoxha rileva Lettieri

86' leggerezza difensiva dei biancoblu che permettono al Gozzano di sfiorare il 2-3, super Albertoni si oppone prima su Pigato, poi su Bianchi

83' Akkari per Capra, minuti finali per il centravanti classe '91

82' IL TERZO GOL DEL CELLE VARAZZE! Un dipinto di Donaggio su punizione, pallone all'angolino dove Aiolfi non può arrivare, le Civette mettono una seria ipoteca sui primi tre punti del 2026

80' GOZZANO IN DIECI! Secondo giallo per Dalmasso, falloso al limite su Capra, il Celle Varazze giocherà gli ultimi minuti sopra di un gol e di un uomo

77' CAPRA! E' DI NUOVO AVANTI IL CELLE VARAZZE! Cross dalla destra di Scarfò e gran controllo all'altezza del dischetto dell'ex Vado, che scaraventa sotto la traversa il pallone del 2-1

76' Gnecchi per Bortoletti, il primo cambio del match arriva a meno di un quarto d'ora dalla fine. Pisano inserisce anche Limongelli per Insolito

73' velenosa punizione di Masetti da più di trenta metri, Albertoni non si scompone e mette in angolo

70' Capra va giù dopo un contatto con il portiere Aiolfi, il direttore di gara non assegna rigore e non ammonisce per simulazione l'attaccante biancoblu, veementi le proteste dei padroni di casa per una non decisione da parte del signor Tagliaferri, fin qui poco convincente

65' a terra Balan per un colpo al volto in area piemontese, si rialza prontamente l'autore dell'1-0

62' angolo ad uscire di Insolito, incornata di Donaggio alzata da Aiolfi sopra la traversa. Sul successivo tiro dalla bandierina, è l'ex Pietra, servito da Capra, a tentare la soluzione potente col destro, deviata ancora in angolo

60' pallone basso per Lettieri che calcia di potenza trovando l'opposizione di Donaggio sul primo palo, primo tiro nello specchio della ripresa ad opera dei rossoblu

59' punizione per il Gozzano, cross in mezzo di Lettieri e pallone allontanato con i pugni da Albertoni, l'azione prosegue e i piemontesi portano a casa un corner che Areco è pronto a battere

56' Lunardon si sgola in panchina, il tecnico rossoblu non è soddisfatto dell'approcio dei suoi in questo secondo tempo

53' ripartenza Celle Varazze con Donaggio che apre a sinistra per Insolito, non aggancia il pallone l'ex Pietra, lanciato a tu per tu con Aiolfi

52' ripresa fin qui bloccata, pochi sbocchi da una parte all'altra con ritmi piuttosto soft

46' si riparte senza sostituzioni

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sul parziale di 1-1, meglio il Celle Varazze in avvio, poi la reazione del Gozzano valsa il pari con Pigato a replicare l'iniziale vantaggio di Balan

39' Celle Varazze schiacciato nella propria metà campo, Carollo ci prova dal limite trovando la respinta della difesa biancoblu

38' ammonito Capra, punito l'intervento in ritardo su Areco

35' ancora Gozzano in avanti, Lettieri si libera in mezzo a un paio di avversari prima di cadere a terra sul leggero contatto con Albertoni: il portiere ex Albissola chiede il giallo per simulazione, semplice rimessa dal fondo per il direttore di gara

34' Pavesi a un passo dal 2-1, deviazione da due passi sulla sponda di un compagno dopo la battuta del corner da parte di Lettieri, si supera Albertoni che con un gran riflesso respingi con i pugni

33' spinge ora il Gozzano, Scarfò non rischia e si rifugia in angolo, non deve abbassare troppo il baricentro la formazione di Pisano

31' di fatto la squadra rossoblu trova la via del gol alla prima occasione creata, non impeccabile la retroguardia di casa nel posizionamento all'interno dei propri sedici metri

30' PIGATO! IL PAREGGIO DEL GOZZANO! Traversone dalla sinistra di Bianchi e incornata vincente dal limite dell'area piccola da parte del numero nove piemontese, lasciato troppo libero di colpire

23' lunga rimessa con le mani di Ciancio, sfera controllata da Donaggio all'altezza del dischetto, sinistro in girata solo potente, sfera altissima

21' ammonito Dalmasso tra i rossoblu, primo giallo della gara estratto dal signor Tagliaferri di Lovere

17' Gozzano fin qui compassato, la squadra di Lunardon non riesce a sviluppare gioco in maniera fluida e ordinata

13' Civette ancora pericolose, spunto a sinistra di Insolito, che calcia in corsa con l'esterno trovando la deviazione in tuffo di Aiolfi

9' Insolito basso sul primo palo, Bortoletti di prima non riesce a inquadrare lo specchio

8' primo angolo del match a favore del Celle Varazze, che cerca di sfruttare il momento positivo

6' dopo le tante gare casalinghe partite ad handicap, le Civette riescono a sbloccarla proprio in avvio, rete preziosa soprattutto a livello emotivo per la squadra di Pisano

3' BALAN! CELLE VARAZZE SUBITO IN VANTAGGIO! Girata vincente in area del centrocampista biancoblu, che col sinistro infila Aiolfi sfruttando l'assist di Capra, gara immeditamente stappata alla Natta

2' Pisano non snatura l'undici di partenza, con Miragliotta, Capra e Insolito alle spalle di Donaggio. Consueto 3-4-3 per il Gozzano, c'è Lettieri che parte un paio di metri alle spalle di Pigato e Pavesi

1' si parte! Celle Varazze in tenuta blu, completo verde per il Gozzano

Qualche istante di ritardo per sistemare un buco nella rete della porta lato mare

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Albertoni; Scarfò, Ciancio, Stanga, Busicchia; Bortoletti, Balan; Miragliotta, Capra, Insolito; Donaggio. A disposizione : Zerbino, De Benedetti, Akkari, Giorno, Simone, Gnecchi, Giolfo, Limongelli, Firman. Allenatore : Pisano

GOZZANO: Aiolfi, Sarpa, Masetti, Casani, Bianchi, Pigato, Pavesi, Carollo, Areco, Dalmasso, Lettieri. A disposizione : Mora, Ahayaoui, Ornaghi, Lazzari, Katana, Specchia, Hoxha, Di Giovanni, Ponti. Allenatore : Lunardon