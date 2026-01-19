Calcio, Albingaunia. Super Ciravegna trascina i bianconeri, è vittoria a Camporosso (GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH)

Colpo esterno dell’Albingaunia che espugna il campo del Camporosso con il punteggio di 2-1 al termine di una gara intensa e ben giocata da entrambe le formazioni.
L’avvio è favorevole agli ospiti, che sbloccano il risultato già al 6’ grazie a Ciravegna, freddo dal dischetto nel trasformare il calcio di rigore che porta avanti i bianconeri. La reazione del Camporosso è immediata e trova concretezza all’14’, quando Boussaha ristabilisce la parità, finalizzando una buona manovra offensiva dei padroni di casa.
Il match resta equilibrato per larghi tratti, con le due squadre attente a non scoprirsi. Nella ripresa, però, l'Albingaunia torna a spingere e al 64’ trova la rete decisiva ancora con Ciravegna, autore della doppietta personale che vale i tre punti.
Nel finale il Camporosso prova a riversarsi in avanti, operando diversi cambi per aumentare il peso offensivo, ma la difesa ospite regge e porta a casa una vittoria preziosa.
La sintesi a cura del club rossoblu:
CAMPOROSSO 1
ALBINGAUNIA 2
Marcatori: 6’ Ciravegna (Rig.), 14’ Boussaha, 64’ Ciravegna.
Camporosso: Moro, Comi, Pilia, Oliveri, Monteleone, Giovinazzo, Fazzari, Calvini, Boussaha, Managò, Piana.
All.: Predoti.
Albingauania: Massabò, Savona, Greco, Masha, Gerosa, Buttu, Pollio, Marquez, Molina, CiravegnA, Gibertini.
All.: Poggi.
Arbitro: Guglielmo Tameo di Albenga.