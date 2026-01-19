Calcio, Savona. Il gol più bello è per il piccolo Edo, tifosi e squadra hanno raccolto più di mille euro per le cure del bimbo

Contro il Masone non è arrivata la vittoria per il Savona, ma il gol più bello sono stati gli stessi tifosi a realizzarlo a favore del piccolo Edoardo.

Come annunciato dalla società del presidente Milani, è stato installato al Chittolina un salvadanaio utile a raccogliere le offerte a favore della famiglia, chiamata a sostenere il percorso di cure del proprio bimbo.

La prima risposta della tifoseria biancoblu è stata encomiabile, ma anche nei prossimi turni interni sarà possibile effettuare la propria donazione all'interno del box dedicato.

In totale saranno versati sul conto dedicato alla raccolta fondi più di mille euro, sommando le donazioni dei tifosi e quelle effettuate all’interno dello spogliatoio biancoblu.