Il mondo del calcio dice addio a Pierino Cucchi, giocò nel Savona e allenò gli striscioni

Si è spento all’età di 86 anni Pierino Cucchi, figura di rilievo del calcio italiano tra gli anni Sessanta e Ottanta, protagonista prima in campo e poi in panchina. Nato a Tortona, Cucchi ha attraversato diverse stagioni del nostro calcio lasciando un segno profondo anche nel Savona, club con il quale instaurò un legame duraturo.

Con la maglia biancoblù collezionò 109 presenze ufficiali e 14 reti, distribuite in due distinti cicli: il primo tra il 1960 e il 1963, il secondo nella stagione 1973-1974, quando concluse la propria carriera agonistica. In mezzo, un percorso importante che lo vide esordire da centrocampista nel Varese, approdare nel 1967 alla Lazio e successivamente vestire la maglia della Ternana e dell'Arezzo, prima del ritorno ai piedi della Torretta.

Appesi gli scarpini al chiodo, Cucchi intraprese con convinzione la carriera di allenatore. Con il Savona tornò da tecnico nei campionati 1974-1975 e successivamente dal 1981 al 1983, consolidando ulteriormente il suo rapporto con la società ligure.

Pierino Cucchi è ricordato anche come padre di Enrico, calciatore di grande talento cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, arrivato alla Nazionale Under 21 e scomparso prematuramente a soli 30 anni a causa di una malattia incurabile, nel pieno della carriera sportiva.

Lascia la moglie Paola, il figlio Alessandro e i nipoti Riccardo e Alberto. I funerali si svolgeranno mercoledì 21 gennaio alle ore 15, nel Duomo di Tortona..