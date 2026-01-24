Calcio, Prima Categoria B. Sabato tutto genovese, domani in campo Speranza, Veloce e Virtus Don Bosco

Sarà un sabato a totale predominanza genovese nel tabellone di Prima Categoria B.
La prima giornata del girone di ritorno non vedrà infatti squadre savonesi impegnate nel pomeriggio odierno.
Campese e Multedo proveranno ad avvantaggiarsi, contro Bolzanetese e Pegliese, della momentanea assenza dell'Olimpic, impegnato domani in casa dello Speranza.
Nell'area ponentina spazio a Voltri - Rabona Via Dell'Acciaio, Old Boys Rensen - Valsecca e Rossiglionese - Audace Campomorone.
Sempre domani oltre ai rossoverdi di Pisano, saranno in campo la Virtus Don Bosco, sul campo dello Sciarbo & Cogo, e la Veloce, contrapposta alla Dinamo Apparizione.