Calcio, Prima Categoria B. Sabato tutto genovese, domani in campo Speranza, Veloce e Virtus Don Bosco

Sarà un sabato a totale predominanza genovese nel tabellone di Prima Categoria B.
La prima giornata del girone di ritorno non vedrà infatti squadre savonesi impegnate nel pomeriggio odierno.

Campese e Multedo proveranno ad avvantaggiarsi, contro Bolzanetese e Pegliese, della momentanea assenza dell'Olimpic, impegnato domani in casa dello Speranza.

Nell'area ponentina spazio a Voltri - Rabona Via Dell'Acciaio, Old Boys Rensen - Valsecca e Rossiglionese - Audace Campomorone.

Sempre domani oltre ai rossoverdi di Pisano, saranno in campo la Virtus Don Bosco, sul campo dello Sciarbo & Cogo, e la Veloce, contrapposta alla Dinamo Apparizione.
 

