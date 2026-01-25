Calcio, Eccellenza. Di forza e carattere il Pietra Ligure risponde colpo su colpo alla Carcarese e si porta a -1 dal Millesimo

PIETRA LIGURE - CARCARESE 4-2 (Di Mattia 35' rig., Sogno 46', Dominici 54', Babliuk 68', Faedo 79', Insolito 84')

50' finisce qua

46' Aicardi per Leo, non mancano gli applausi anche per l'esterno

45' cinque di recupero

44' Malagrida per Insolito nel Pietra, applaude il Devincenzi

43' Diamanti per Ferraro nella Carcarese

39' CALA IL POKER INSOLITO, IL DESTRO IN AREA AD INCROCIARE SI INSACCA. Assist di Rovere per l'esterno che non sbaglia

35' Ferrero per Garcia nella Carcarese

34' IL NUOVO VANTAGGIO DEL PIETRA PORTA LA FIRMA DI FAEDO. "Dido" riceve dalla destra da Giglio, controllo e destro che filtra nel varco difensivo, non può nulla Giribaldi

33' squillo di Rovere, respinge in corner Giribaldi

32' giocatona di Delicato, che non riesce poi a mettere in mezzo

28' Prato non trova lo specchio su punizione. Nel Pietra esce Dominici, entra Rovere

26' occasione Pietra! Il diagonale di Delicato è respinto da Giribaldi, Dominici non riesce poi a concretizzare sulla ribattuta

25' ci prova anche Galli da fuori, rasoiata che termina fuori: gara avvincente al Devincenzi!

23' PAREGGIA LA CARCARESE, DESTRO DA FUORI A FIL DI PALO DI BABLIUK

22' ammonito Giglio

18' Poggi in campo nella Carcarese, esce Cancellara

17' prova Insolito, palla sul mancino ma non gira abbastanza: blocca Giribaldi

13' ammonito Sogno

10' Vernice non si fa sorprendere da Brignone e blocca in due tempi

9' SORPASSO PIETRA CON LO STACCO DI DOMINICI. Cross dalla destra e deviazione aerea vincente del n.9 biancoceleste

8' ripartito bene il Pietra, occasione per Dominici che riceve da Giglio, palla sul destro e Giribaldi deve respingere

4' fermato Insolito, al primo fallo subito ammonito Babliuk

1' subito un tiro di Delicato alto

15:59 ripartiti

Babliuk e Moretti per Nonnis e Kosiqi nella Carcarese

SECONDO TEMPO

47' conclusa la prima frazione

46' PAREGGIA IL PIETRA! MANCINO DI SOGNO A FIL DI PALO CHE NON LASCIA SCAMPO A GIRIBALDI. Lavoro di Dominici su un lancio, perde il tempo l'attaccante per calciare ma l'azione prosegue con Santiago Sogno che riesce a calciare

45' due di recupero

43' intervento su Dominici non ravvisato, poi un tocco di mano di Prato che non viene ravvisato dall'arbitro, gioco fermato per prestare le cure necessarie al nove biancoceleste

41' chiama la calma la panchina biancoceleste, qualche mormorio per la direzione di Pettirossi. La partita è ancora lunga ed equilibrata, fino ad ora è stato decisivo un episodio

40' ancora Carcarese, Brignone non trova la porta in area dopo la palla crossata in mezzo di Prato

35' REALIZZA DI MATTIA, CARCARESE AVANTI!

34' RIGORE CARCARESE! Vernice in ritardo su Chiarlone, cross di Cancellara lungo per tutti ma sul quale si avventa l'esterno che subisce il contatto

30' incertezza di Ferraro, gli soffia il pallone Sogno, l'attaccante è in area, ma non riesce a calciare o saltare Giribaldi grazie al recupero dei biancorossi

23' riparte Giglio, fermato con le cattive da Garcia: è il primo giallo del match

21' il Pietra si riaffaccia in avanti con Delicato, giocata del centrocampista che prova con il mancino dalla destra, palla sul fondo

18' due pericoli in pochi secondi per la Carcarese, prima Chiarlone sul lancio di Prato, il Pietra allontana anche grazie all'uscita del portiere di casa, poi Brignone in area viene servito dalla sinistra, bel riflesso di Vernice che mette in corner

14' ci prova Dominici da fuori, palla alta

7' risponde il Pietra con una bella azione che porta allo stacco Faedo, fuori misura però

6' primo squillo del match con una tentata girata di Brignone, palla alta. Inizio equilibrato, si studiano le due squadre

15:00 partiti

Torna dal primo e a difendere la porta biancoceleste Vernice, in mediana Delicato e Giglio visto la squalifica di Odasso. Tre cambi invece per Battistel rispetto a settimana scorsa: Chiarlone, Garcia e Kosiqi

PRIMO TEMPO

Gennaio fino ad ora positivo per Pietra Ligure e Carcarese, due squadre che stanno bene e che oggi si giocheranno le proprie carte per conquistare i tre punti. Occasione in chiave classifica per i biancocelesti di allungare/accorciare visto l'incontro tra Busalla e Millesimo, i biancorossi si sono invece tirati su dalla zona playout in maniera convincente, ma non ci può rilassare, ecco perchè diventa importante far risultato al De Vincenzi.

Formazioni

PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco, Pili, Delicato, Leo, Insolito, Giglio, Dominici, Sogno, Faedo, Pavese

A disposizione: Duberti, Oddone, Rovere, Aicardi, Siriu, Malagrida, Massa, Prudente, Fatnassi

Allenatore: Moraglia

CARCARESE: Giribaldi, Ferraro, Nonnis, Prato, Di Mattia, Galli, Chiarlone, Cancellara, Kosiqi, Brignone, Garcia

A disposizione: Sciascia, Berruti, Diamanti, Ferrero, Babliuk, Ghirardi, Moretti, Poggi, Spozio

Allenatore: Battistel

Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)

Assistenti: Edoardo Bondi (Genova) - Luca Ingenito (Genova)