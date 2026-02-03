Rugby. Il Savona supera RFC Spezia (72-21) e consolida il primo posto in Serie C

Ancora un fine settimana positivo per il Savona Rugby, protagonista nel campionato di Serie C, che conferma la propria leadership. Netto successo per 72-21 contro RFC Spezia e primato consolidato a quota 39 punti.
I risultati dei club regionali nel fine settimana del 31 gennaio-1 febbraio.
SERIE A FEMMINILE
Volvera-CUS Genova 33-5 (5-0)
Classifica (in attesa di omologazione): Volvera 28, Romagna 18, Roma Women 15, Rugby Riviera 14, CUS Milano 9, CUS Genova 3.
--
SERIE B
CUS Genova-Cernusco 29-7 (5-0)
Classifica (in attesa di omologazione): CUS Genova 46, Capoterra 35, Sondrio e Monferrato 34, CUS Milano 21, San Mauro 20, Rho 18, Ivrea 15, Varese 13.
--
SERIE C
Vespe Cogoleto-CUS Genova 15-12 (4-1)
Amatori Genova-Imperia 55-0 (5-0)
Pro Recco-Province dell'Ovest 14-23 (0-4)
Savona-RFC Spezia 72-21 (5-0)
Classifica (in attesa di omologazione): Savona 39, CUS Genova 24*, Province dell'Ovest 23, Vespe Cogoleto 22, Amatori Genova 19, Pro Recco 12, RFC Spezia 9*, Imperia 0.
--
U18
CUS Torino-CUS Genova 19-12 (mete 3-2)
Amatori Genova-Fossano 19-10 (mete 2-1)
Pro Recco-Imperia 41-19 (mete 7-3)
--
U16
Tirreno RC-RFC Spezia 45-5