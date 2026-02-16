Rugby | Attività regionale non ancora a pieno regime, l'Under 16 del Savona batte le Province dell'Ovest

In attesa del ritorno in campo di tutte le formazioni regionali, alcuni incontri hanno comunque animato il week end del14 e \5 febbraio
In Serie A Femminile, il CUS Genova ha superato il Romagna con il punteggio di 13-7 (4-1), conquistando punti preziosi in classifica. Guida il Volvera a quota 32, seguito da Romagna (20), Roma Women (19), Rugby Riviera (14), CUS Milano (10) e CUS Genova (7).
In Serie B, netta affermazione esterna del CUS Genova, che si impone 49-5 sul campo del Rho (0-5). Un successo che consolida il primato in classifica a quota 51 punti, davanti a Monferrato e Capoterra (40) e Sondrio (39).
Nel campionato Under 16, spicca soprattutto il successo del Savona, che supera Province dell’Ovest per 38-31 al termine di una gara combattuta e ricca di mete (6-5).
Negli altri incontri: Vespe Cogoleto-URPA 27-43 (4-7 le mete), Alba-CUS Genova 2 10-49 e RFC Spezia-Titani 15-22.