Rugby | Campionati fermi per il Sei Nazioni, spazio ai recuperi

Nel fine settimana del 7-8 febbraio si sono disputati alcuni recuperi che hanno coinvolto i club regionali, in un contesto particolare: i campionati agonistici hanno infatti osservato una sosta in concomitanza con la prima giornata del Sei Nazioni.

In Serie C netto successo del CUS Genova, che sul proprio campo ha superato il RFC Spezia per 38-3, conquistando anche il bonus offensivo (5-0). Un risultato che consente ai genovesi di consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria, ma ancora a 10 punti dal Savona.

La classifica aggiornata, in attesa di omologazione, vede: Savona 39, CUS Genova 29, Province dell’Ovest 23, Vespe Cogoleto 22, Amatori Genova 19, Pro Recco 12, RFC Spezia 9, Imperia 0.

Spazio anche al settore giovanile Under 18. L’Imperia ha avuto la meglio sull’Amatori Genova per 19-7 (mete 3-1), mentre la Pro Recco ha espugnato il campo del Fossano imponendosi 12-10 (mete 2-1), al termine di una gara equilibrata.