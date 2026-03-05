Rugby | Prosegue la marcia del Savona, superata di misura l'Amatori Genova

Lo scorso fine settimana ha visto i campionati regionali di rugby scendere in campo, mentre il 6 Nazioni era in pausa. Tra i risultati più rilevanti è emersa la vittoria del Savona nel campionato di Serie C, che ha confermato ancora una volta il proprio dominio sul torneo torneo.

Il match tra l'Amatori Genova e i biancorossi è stato combattuto fino all’ultimo minuto, con i savonesi capaci di imporsi per 15-14. Una vittoria di misura, ma importante, che consente al Savona di mantenere la testa della classifica con 48 punti, mantenendo le distanze su CUS Genova e Province dell’Ovest, rispettivamente a 33 e 28 punti.

Gli risultati di Serie C hanno visto imporsi il CUS Genova sulle Province dell’Ovest 17-11, mentre l’Imperia ha battuto il RFC Spezia 26-0. La partita tra Vespe Cogoleto e Pro Recco è stata rinviata al 29 marzo.

Nei campionati giovanili, l’U18 ha visto Vespe Cogoleto vincere contro l’Unione Monferrato 24-15, mentre il CUS Genova ha superato l’URPA 24-5. Tra gli U16, CUS Genova ha ottenuto un largo successo sul San Mauro per 101-7, e RFC Spezia ha battuto Granducato 31-10.

Nel rugby femminile, in Serie A, il CUS Milano ha prevalso sul CUS Genova per 32-8, mentre in Serie B il CUS Genova ha battuto CUS Milano 24-7.