Rugby, vittoria pesante in trasferta per il Savona: battuto il CUS Genova 32-14

Vittoria che sa di ipoteca sul campionato per il Savona Rugby che, domenica scorsa allo stadio Carlini-Bollesan di Genova, ha superato il CUS Genova Rugby nello scontro diretto tra le prime due della classifica di Serie C. Un successo che ha confermato la solidità e la qualità del gruppo guidato dal tecnico argentino Alejandro Eschoyez.

Il Savona parte forte e trova la prima meta nei primi dieci minuti di gioco, mettendo subito pressione ai padroni di casa. Il CUS Genova reagisce e riesce a riportarsi in parità, ma sarà l’ultimo squillo dei genovesi. Da quel momento in poi, infatti, la partita prende una direzione precisa. I biancorossi alzano il ritmo e infilano cinque mete consecutive, senza però riuscire a trasformarle. Una superiorità evidente, concretizzata anche con una meta di punizione che chiude definitivamente i conti.

Il risultato finale, 32-14 per il Savona Rugby, rappresenta un segnale forte al campionato: i savonesi consolidano il primato e mettono una seria ipoteca sulla stagione.

Non solo prima squadra: sorride anche il settore giovanile. L’Under 16, impegnata sabato in trasferta in Piemonte, ha travolto l’Alba 113-13.

SERIE C

Province dell'Ovest-Amatori Genova 17-10 (4-1)

Imperia-Pro Recco 15-19 (1-4)

CUS Genova-Savona 14-32 (0-5)

RFC Spezia-Vespe Cogoleto (rinviata)

Classifica (in attesa di omologazione del GS): Savona 44, CUS Genova 29, Province dell'Ovest 27, Vespe Cogoleto 22*, Amatori Genova 20, Pro Recco 16, Spezia 9*, Imperia 1.

U16

Vespe Cogoleto-Biella 21-59 (mete 3-9)

CUS Genova-URPA 101-0 (mete 15-0)

CUS Genova 2-Province dell'Ovest 10-41

Alba-Savona 13-113