Rugby | 24 febbraio 2026, 11:25

Rugby, vittoria pesante in trasferta per il Savona: battuto il CUS Genova 32-14

Successo savonese nello scontro diretto tra le prime due della classifica di Serie C: la squadra di Eschoyez consolida il primato e mette una seria ipoteca sulla vittoria del campionato

Foto dalla pagina Facebook Savona Rugby

Vittoria che sa di ipoteca sul campionato per il Savona Rugby che, domenica scorsa allo stadio Carlini-Bollesan di Genova, ha superato il CUS Genova Rugby nello scontro diretto tra le prime due della classifica di Serie C. Un successo che ha confermato la solidità e la qualità del gruppo guidato dal tecnico argentino Alejandro Eschoyez.

Il Savona parte forte e trova la prima meta nei primi dieci minuti di gioco, mettendo subito pressione ai padroni di casa. Il CUS Genova reagisce e riesce a riportarsi in parità, ma sarà l’ultimo squillo dei genovesi. Da quel momento in poi, infatti, la partita prende una direzione precisa. I biancorossi alzano il ritmo e infilano cinque mete consecutive, senza però riuscire a trasformarle. Una superiorità evidente, concretizzata anche con una meta di punizione che chiude definitivamente i conti.

Il risultato finale, 32-14 per il Savona Rugby, rappresenta un segnale forte al campionato: i savonesi consolidano il primato e mettono una seria ipoteca sulla stagione.

Non solo prima squadra: sorride anche il settore giovanile. L’Under 16, impegnata sabato in trasferta in Piemonte, ha travolto l’Alba 113-13.

 

SERIE C

Province dell'Ovest-Amatori Genova 17-10 (4-1)

Imperia-Pro Recco 15-19 (1-4)

CUS Genova-Savona 14-32 (0-5)

RFC Spezia-Vespe Cogoleto (rinviata)

Classifica (in attesa di omologazione del GS): Savona 44, CUS Genova 29, Province dell'Ovest 27, Vespe Cogoleto 22*, Amatori Genova 20, Pro Recco 16, Spezia 9*, Imperia 1.

 

U16

Vespe Cogoleto-Biella 21-59 (mete 3-9)

CUS Genova-URPA 101-0 (mete 15-0)

CUS Genova 2-Province dell'Ovest 10-41

Alba-Savona 13-113

Redazione

