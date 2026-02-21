Rugby | Riparte la Serie C, il Savona cerca l'allungo sul Cus Genova

Dopo due turni di sosta, il campionato di Serie C torna protagonista nel fine settimana del 21-22 febbraio. L'attenzione è rivolta soprattutto alla capolista Savona, che domenica alle 14:30 farà visita al CUS Genova sul prato dello stadio Carlini-Bollesan. Un impegno di rilievo per i biancorossi, attualmente primi con 39 punti, chiamati a confermare il distacco proprio sugli universitari, secondi in graduatoria a quota 29.

Sempre in Serie C, il programma domenicale prevede le sfide tra Province dell'Ovest e Amatori Genova (a Recco) e il derby ligure tra Imperia e Pro Recco.



Il club biancorosso sarà attivo su più fronti durante tutto il weekend, coinvolgendo diverse categorie:

Under 16: Sabato 21 febbraio, alle ore 16:30, il Savona sarà impegnato nella trasferta piemontese contro l'Alba presso il campo Coppino. La squadra guida attualmente il girone 2 a pari merito con le Province dell'Ovest (21 punti).

Under 12: Sabato mattina, a partire dalle ore 10:00, il campo della Fontanassa ospiterà un raggruppamento di categoria. Oltre ai padroni di casa del Savona, parteciperanno CUS Genova, Imperia, Sanremo e Superba.