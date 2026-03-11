Rugby | Doppia trasferta romana per i giovani liguri

Durante il week end di Italia-Inghilterra due società liguri sono state a Roma non solo per assistere alla vittoria degli Azzurri allo stadio Olimpico ma anche per scendere in campo in tornei organizzati da club locali: i Cavalieri Young a Fiumicino e le Vespe Cogoleto all'Unione Rugby Capitolina.

I bianco-rosso-nero-verdi del sodalizio tra CUS Genova e Superba sono andati a Roma in trenta insieme ai loro allenatori e accompagnatori, hanno dormito in campeggio senza genitori al seguito, hanno visitato la Città Eterna e, naturalmente, si sono divertiti tantissimo sia in campo durante il torneo che fuori, vivendo mille emozioni e momenti indimenticabili.

Nel frattempo, dall'altra parte di Roma, le Vespe U14 hanno affrontato sullo storico campo dell'URC in via Flaminia squadre provenienti da tutta Italia: Amatori Napoli, Fiamme Oro, Rugby Experience, Frascati Rugby Club, Rugby Parma e CUS Milano. Un fine settimana entusiasmante, coinvolgente e istruttivo supportato magistralmente dall'ospitalità dei padroni di casa, che hanno così ricambiato l'accoglienza che i gialloblu avevano riservato all'U14 romana a novembre in occasione della partita Italia-Cile giocata a Genova.

Siamo molto felici di dare visibilità alle iniziative dei nostri club che tanto si impegnano per crescere e per far crescere i loro atleti attraverso il rugby.