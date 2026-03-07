Rugby | Weekend con il Sei Nazioni, Savona ai box ma non mancano gli appuntamenti nei campionati giovanili

Nel fine settimana in corso l’attenzione del rugby ligure si sposta quasi interamente sull’attività di base e sui settori giovanili. Con l’Italia impegnata in casa nella penultima giornata del Sei Nazioni, i campionati si fermano e il calendario regionale lascia spazio soprattutto ai più piccoli e al movimento femminile, senza dimenticare due anticipi di Serie C che completeranno il programma del weekend.

Le uniche gare seniores in calendario sono infatti proprio due anticipi del campionato di Serie C, entrambi in programma domani alle 14.30. Sul campo “Carlo Androne” di Recco la Pro Recco Rugby ospiterà l’RFC Spezia, mentre al “Marco Calcagno” di Cogoleto le Vespe riceveranno l’Imperia Rugby.

Il cuore dell’attività si concentrerà però oggi, con numerosi appuntamenti dedicati alle categorie giovanili e al rugby femminile. Lo stadio Carlini-Bollesan di Genova ospiterà alle 15.30 le attività femminili a quindici per le categorie Under 18 e Under 16, affiancate anche dal raggruppamento Under 14 che si disputerà con formula a tredici. Un momento importante per la crescita del movimento femminile regionale, sempre più presente nei programmi delle società liguri.

Sempre sabato pomeriggio spazio anche all’Under 12, con un raggruppamento in programma dalle 14.00 a Cogoleto. Sul terreno di gioco si confronteranno le formazioni di Vespe Cogoleto Rugby, Amatori Genova Rugby, Pro Recco Rugby, Rugby Fun, Sanremo Rugby e Savona Rugby.

La giornata di sabato inizierà invece già al mattino con l’attività del minirugby. Alle 10.00 sono previsti due raggruppamenti dedicati alle categorie Under 10, Under 8 e Under 6. Il primo si svolgerà a Cogoleto, sempre sul campo “Marco Calcagno”, con la partecipazione di Vespe Cogoleto Rugby, CUS Genova Rugby, Rugby Fun, Sanremo Rugby e Savona Rugby. Il secondo appuntamento è invece previsto a Recco, sul campo “Carlo Androne”, dove scenderanno in campo i piccoli della Pro Recco Rugby, di Amatori Genova Rugby, delle Province dell’Ovest Rugby, dell’RFC Spezia, del San Marziano Rugby e della Superba Rugby.