Andora, pari e rimpianti col Cisano. Mister Ghigliazza: "Poco fortunati con i due gol annullati, poteva essere un'altra storia"

L'Andora riparte da un pareggio in casa del Cisano per 1-1 nel suo primo turno del girone di ritorno, con un punto che lascia in bocca un sapore agrodolce.

Dopo la battuta d'arresto contro la capolista Virtus Sanremo, la squadra di mister Ghigliazza ha mostrato carattere sul campo del Conscente: "E' stata una partita difficile da commentare - ha dichiarato il tecnico attraverso i canali social della società biancoblù - giocata su un campo pesante da due squadre molto determinate e mai paghe. Purtroppo abbiamo subito un gol evitabile nel nostro miglior momento quando stavamo alzando ritmo e baricentro. I ragazzi hanno reagito con grande spirito e non hanno mollato nulla, anche dopo aver raggiunto il pari hanno spinto per provare a vincerla, ma non ci siamo riusciti".

A pesare sul bilancio finale sono però gli episodi dubbi, con due reti annullate che avrebbero potuto cambiare l'inerzia del match. "Resta una punta di rammarico riguardando il video della partita, perché non siamo stati fortunati nei due gol annullati dal direttore di gara. Sappiamo che in prima categoria gli arbitri sono soli e lasciati in situazioni quasi impossibili da valutare. Mi spiace ovviamente per la storia della partita che sarebbe potuta essere diversa e per il Tota Carballo che poteva col gol annullato mettere la classica ciliegina su una prestazione davvero strepitosa. Purtroppo per lui è già il secondo gol regolare che si vede togliere, meriterebbe che anche il tabellino esaltasse le sue prestazioni che per noi sono di incredibile aiuto".

"Domenica abbiamo uno scontro diretto che è anche un derby, quindi una di quelle classiche partite che tutti vorrebbero giocare. Il punto di oggi ci porta più vicini sia al Dego che alla Golfo Dianese, anche se ci vede scavalcati dal Cengio, credo che la lotta playoff sia apertissima e molto accesa e noi vogliamo esserci a tutti i costi" ha chiosato Ghigliazza.