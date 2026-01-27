Calcio, Eccellenza. Carcarese a testa alta ma con rimpianti col Pietra, Gandolfo: "Abbiamo dei valori, ma dobbiamo crescere" (VIDEO)

E' una sconfitta onorevole ma non senza rimpianti per il vicepresidente Edoardo Gandolfo quella che la Carcarese ha maturato 4-2 sul campo del Pietra Ligure.
Il dirigente biancorosso promuove la prova dei suoi, sottolineando un primo tempo giocato alla pari e col vantaggio valbormidese sfuggito nel finale, impattante come il 3-2 subito appena dopo il pareggio.
Nonostante il risultato finale, la prestazione conferma i valori di un gruppo che sta compiendo gli step necessari per competere con le corazzate del campionato. E ora, archiviato un mese di gennaio positivo, la Carcarese punta ora a un girone di ritorno superiore a quello d'andata per blindare matematicamente la salvezza.