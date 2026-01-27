Calcio, Prima Categoria A. Il Dego si ferma, colpo salvezza per l'Ospedaletti: gli Orange fanno 4-0

Una prestazione impeccabile dal primo all’ultimo minuto per i padroni di casa, qualcosa da rivedere invece per gli ospiti che, dopo due pareggi, stavolta capitolano.

Così al triplice fischio è l’Ospedaletti ad esultare tra le mura amiche del "Ciccio Ozenda", battendo il Dego con un perentorio 4-0, figlio di una gara di carattere per gli "Orange" che si sblocca al 7' con El Kamli, protagonista di un’azione solitaria in cui salta due avversari e insacca. Il raddoppio porta la firma di Zito, che al 20' finalizza di piatto.

La ripresa si apre quindi ancora nel segno dei padroni di casa che al 52' trovano il tris con Rotolo e la sua specialità della casa: un calcio di punizione che non lascia scampo a Ghizzardi. A chiudere i giochi, al 60', ci pensa definitivamente Russo, bravo a finalizzare uno scambio in area con El Kamli.

E mentre i valligiani di Ermanno Frumento restano comunque in zona play off, chi si allontana dai play out sono i ponentini, che si regalano una gioia sul campo in una domenica segnata dal lutto per la scomparsa della mamma del dirigente Aldo Bazzoli, nonna del portiere Lorenzo. “Una grande prestazione da parte dei ragazzi, una vittoria meritata e mai in discussione per tutta la partita - dichiarano dalla società orange - è un successo che vogliamo dedicare interamente al nostro dirigente Aldo Bazzoli per la perdita della cara mamma, nonna del nostro portiere Lorenzo. A loro va il sincero abbraccio di tutta la famiglia orange”.

IL TABELLINO

OSPEDALETTI-DEGO 4-0

Reti: 7' El Kamli, 20' Zito, 52' Rotolo, 60' Russo

Ospedaletti: Gallo, Bacciarelli (88' Marku), Russo, Sartori, Cianci, Rosso, El Kamli, Rotolo (75' Molinari), Alemanno (70' Cosenza), Zito (63' Calderone), Salmaso (80' Urcioli).

A disposizione: Bazzoli, Saih

Allenatore: F. Luci

Dego: Ghizzardi, Russo (46' Brignone), Garrone, Negro, Ognjanovic, Turco, Bignoli (75' Scaramozzino), Ferraro (60' Gennarelli), Baccino, Metalla, Marini (55' Rebella).

A disposizione: Montano, Monticelli, Domeniconi, Strazzacapa

Allenatore: E. Frumento