Eccellenza. la San Francesco muove ancora la classifica tra le mura amiche: Capomorone fermato sull'1-1

Torna a muovere la sua classifica, anche se con un piccolo passo, dopo lo stop di Carcare, la San Francesco Loano. I rossoblù, pur col rammarico del possibile rigore del doppio vantaggio sciupato, tra le mura amiche del "Merlo" riescono a stoppare sull'1-1 il Campomorone Sant'Olcese trovando la seconda partita a punti in casa dopo la vittoria con la Genova Calcio.

Ad aprire le marcature è Pare al 23' sfruttando gli sviluppi di un corner, i rossoblù di Brignoli potrebbero poi trovare il 2-0 con Auteri dal dischetto al 72' ma Atzori non si fa superare e così, nel finale, arriva il pari per gli uomini di Corradi con la rete all'82' del subentrato Mataloni.

Un punto a testa che tiene i loanesi a tre punti di distanza dal Bogliasco terzultimo ma riagganciati in fondo alla graduatoria dal Taggia, che nella sfida incrociata tra salvezza e play off con la Fezzanese vince consentendo al contempo al Campomorone di agganciare il quinto posto. E proprio i verdi spezzini saranno il prossimo avversario dei savonesi.

IL TABELLINO

SAN FANCESCO LOANO - CAMPOMORONE 1-1

Reti: 23' Pare (S), 82' Mataloni (C)

San Francesco Loano: Scalvini, Hovsepian, Alberto, Valentino, Pare, Balla, Bonifazio (74' Agate), Di Lorenzo, Halaj, Auteri (80' Oxhallari), Cauteruccio.

A disposizione: Barroero, Youssoufa, Lingua, Rimondo, Di Bella, Hamati, Carastro.

Allenatore: D. Brignoli

Campomorone Sant'Olcese: Atzori, Moramarco, Baci galupo, Allocca (50' Salvini), Zanoli, Licco (71' Bosia), Rolando (89' Calcagno A.), Pastorino (70' Franchi), Rezi, Fassone, Canepa (50' Mataloni).

A disposizione: Calabrò, Cavallaro, Demartini, Rovido.

Allenatore: A. Corradi



Arbitro: L. Ucci

Assistenti: A. Dellerba, A. Amadei