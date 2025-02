Calcio. Da Savona alla Kings League con i big del calcio mondiale, ha preso il via la nuova avventura di Manuel Galiano

Una nuova pagina calcistica si è aperta pochi giorni fa per Manuel Galiano.

L'attaccante savonese, ex tra le altre di Savona e Albissole, è stato infatti selezionato per entrare all'interno dei ranghi degli “Underdogs”, una della dodici squadre iscritte alla Kings League, il nuovo campionato di calcio a sette ideato da Gerard Piquè.

Un mondo che il grande pubblico a iniziato a conoscere grazie alle dirette trasmesse da Sky.

“Devo dire che è l'approccio è stato davvero emozionante – ha esordito Manuel – ogni squadra arriva con il proprio pullman scortato dalle forze dell'ordine all'interno di vere e proprie arene ricolme di luci e di pubblico. Ad attenderti, inoltre, ci sono steward e tifosi pronti a chiederti selfie e autografi: insomma, l'atmosfera è a dir poco speciale.

Rispetto al calcio a undici parliamo di una disciplina completamente diversa, non solo per le dinamiche tecniche, ma anche ambientali. Queste arene ricche di persone, luci e suoni, sanno trasmetterti sensazioni davvero uniche”.



Com'è nata l'idea di entrare a far parte della King's League?

“I criteri di ammissione sono stati particolarmente selettivi. C'è stata una prima scrematura con dei veri e propri provini sia fisici che tecnici. Dopo averli superati ho partecipato al “draft day” dove i 400 giocatori selezionati sono stati ridotti a 110”.



In tutto il mondo si stanno avendo riscontri entusiastici.

“E' proprio così. Del resto hanno aderito super campioni come Neymar, Bonucci e Totti, inoltre le prime quattro squadre al termine del campionato si qualificheranno per i mondiali di Parigi. Come Underdogs siamo partiti al meglio, battendo 4-2 il Circus nella gara d'esordio. Nelle nostra fila militano anche Alessio Cerci, Valerio Di Cesare, ex capitano del Bari, e Leandro Casapieri, uno dei portieri più forti d'Europa. Spero che anche da Savona arrivi un forte sostegno nei nostri confronti, sapere che tanti amici avranno modo di seguirmi grazie alle dirette Sky mi regalerà sicuramente una spinta in più”.