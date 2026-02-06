Carnevale per loro, relax per te: il Baby Parking di Carnevale arriva al Molo 8.44

Al Molo 8.44 il Carnevale è pensato per tutta la famiglia, con un’attenzione speciale ai più piccoli… e un po’ di meritato relax per mamma e papà.

Nel weekend di sabato 8 e domenica 9 febbraio, il centro commerciale propone il Baby Parking di Carnevale, un servizio gratuito dedicato ai bambini, attivo dalle 15.30 alle 18.30 presso l’area del bar al piano terra.

Uno spazio colorato e sicuro dove la noia è bandita, grazie a due animatori esperti pronti a coinvolgere i più piccoli con giochi, musica e attività creative, mentre i genitori possono godersi lo shopping in totale tranquillità.

Il programma del primo weekend entra subito nel vivo:

Sabato 8 febbraio: tutti in maschera per un pomeriggio di giochi e baby dance scatenata

Domenica 9 febbraio: spazio alla creatività con un laboratorio in stile Art Attack, perfetto per stimolare fantasia e manualità

"Un’occasione ideale per vivere il centro commerciale in modo più rilassato, trasformando il Carnevale in un’esperienza divertente per tutta la famiglia" dicono dalla direzione dello shopping center di Vado Ligure.